Grundschülern die Sportart näher bringen und sie in Bewegung bringen - das sind die beiden wichtigsten Grundgedanken der Handball-Aktionstage der HSG Baar gewesen. An drei Vormittagen konnten sich Zweitklässler aller drei Grundschulen der Stadt im Umgang mit dem Handball üben - die Friedensschüler in der Solweghalle, Schuraer Kinder in der Kellenbachhalle und am Donnerstag die Rosenschüler in der Fritz-Kiehn-Halle. Im Wechsel an mehreren Stationen liefen sie Slalom mit dem Ball in den Händen, machten Zielwerfen auf Kegel oder durch große Ringe in Handballtore (Foto: Michael Hochheuser). Das Trainerteam und Jugendliche der HSG Baar leiteten die Mädchen und Jungen an, die mit Feuereifer bei der Sache waren. An den Schulen werde Handball erst ab Klasse vier unterrichtet, erläuterte Jugendleiterin Larissa Schuler. „Bei uns sind jedoch schon Kinder ab der ersten Klasse aktiv.“