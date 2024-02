„Keine Nazis ins Konzerthaus“ - Das prangt in blauer Sprühfarbe auf einem Plakat der Stadt Trossingen. Unbekannte haben insgesamt drei Banner, die eigentlich für Trossinger Kulturveranstaltungen werben, beschädigt. Hintergrund ist eine Veranstaltung der AfD im Ernst-Hohner-Konzerthaus.

Am Donnerstag, 29. Februar, ist ein Bürgerdialog der AfD im Trossinger Konzerthaus geplant. Vor Ort sind die Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel, Christina Baum und Thomas Seitz und die Abgeordnete im Europaparlament, Christine Anderson.

Mit Plakaten beworben wurde diese Veranstaltung in Trossingen nicht, die Partei hat die Veranstaltung online angekündigt.

Protest erwartet

„Es ist das erste Mal, dass wir diese Situation haben“, sagt Bürgermeisterin Susanne Irion. Es werde Polizeipräsenz am Donnerstagabend geben, auch wenn die Veranstaltung kleiner sei als vergleichbare Formate der AfD in Rottweil wie beispielsweise am vergangenen Wochenende.

Auch hier hatte es Gegendemonstrationen gegeben. Bei dieser Gelegenheit soll auch dazu aufgerufen worden sein, gegen die Trossinger Veranstaltung zu protestieren.

Grundsätzlich vermietet die Stadt Trossingen das Konzerthaus auch an politische Parteien.

„Die AfD hat über einen längeren Zeitraum immer wieder nach freien Terminen gefragt“, berichtet die Bürgermeisterin. „Wir haben keinen Ausschlussgrund gesehen.“

Wenn eine Stadt derartige Veranstaltungen in ihren Räumlichkeiten verbieten will, gibt es rechtlich nicht viel Spielraum - außer, es sind grundsätzliche politische Veranstaltungen aller Parteien ausgeschlossen.

Anzeige noch unklar

Das es bereits im Vorfeld zu der Sachbeschädigung des Plakats gekommen sei, ist „bedauerlich“, so Irion.

Die städtische Kultur hat nichts mit der Vermietung des Konzerthauses zu tun. Bürgermeisterin Susanne Irion

Ob die Stadt die Sachbeschädigung der Plakate anzeigen wird, ist noch nicht klar. „Erstmal schauen wir, ob man sie nicht mit einem vertretbaren Aufwand reinigen kann“, so die Bürgermeisterin. Abgehängt werden die Banner aber auf jeden Fall.

Der städtische Kulturbeauftragte, Frank Golischewski, machte den Vorfall in den sozialen Medien öffentlich: „Das ist leider nicht produktiv - und die Kultur-Werbung kann in überhaupt gar keiner Weise für die Konzerthaus-Nutzung der AfD. Das Besprühen der Banner ist nicht nur Sachbeschädigung, es schädigt leider auch unseren Kulturprogrammen, für die wir mühsam kämpfen“, schreibt er zu einem Foto des beschädigten Plakats.

Flashmob auf dem Rathausvorplatz

Und er hat auch einen produktiveren Vorschlag: „Wer gegen die extreme Rechte demonstrieren will, kann das an der Wahl-Urne tun oder auf dem Rathausplatz beim Flashmob.“

Bei dem Flashmob am Montag, 26. Februar, gegen 17.10 Uhr vor dem Rathaus Trossingen handelt es sich um eine Aktion im Rahmen des Bündnisses für Demokratie und Menschenrechte.

Dabei wird die Erklärung verlesen und ein gemeinsames Foto gemacht. Bürgermeisterin Susanne Irion und Vertreterinnen und Vertreter des Gemeinderats werden genauso anwesend sein wie Teilnehmer unterschiedlichster Institutionen und Gruppen aus Trossingen.