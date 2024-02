Trossinger wollen im Sommer ein Straßenfest feiern. Doch was sich nach Spaß für viele auf einfache Art anhört, ist so simpel nicht. Jedenfalls nicht in deutschen Landen. Ein signifikantes Beispiel für übertriebene Bürokratie - hier exemplarisch beleuchtet mit einem (real-)satirischen Augenzwinkern und nicht ganz bierernst.

Irgendein beliebiges Land am Mittelmeer: Die Sonne scheint, Menschen wollen spontan ein Straßenfest feiern. Tische und Stühle werden zusammengerückt, einige Flaschen Rotwein aus dem Keller geholt - und wenig später sitzen dutzende Südeuropäer stundenlang fröhlich beisammen.

Spielstraße und Foodtruck

Das Straßenfest Achauerstraße in Trossingen ist für den 7. Juli 2024 geplant. Die Bürokratiemühle zur Bewilligung mahlt bereits seit Ende vergangenen Jahres.

Die Veranstaltung der Immanuelkirche Trossingen mitsamt einer Spielstraße und „Foodtruck“ ist beliebt: auf 150 Personen haben die Organisatoren die Anzahl der Gäste taxiert, die an diesem Sommertag zwischen zehn und 17 Uhr rund um die Kirche zwischen den Gebäuden Achauerstraße 27 bis 31 feiern wollen. So besagt es die notwendige „Erlaubnis für die Durchführung einer Veranstaltung auf öffentlicher Verkehrsfläche - Vollzug des § 29 Abs. 2 Straßenverkehrsordnung (StVO)“, die die Straßenverkehrsbehörde des Landratsamts Tuttlingen auf Antrag vom 28. Dezember erteilt hat.

13 Seiten Anhänge

Nicht weniger als acht Anlagen enthalten die Erlaubnis zum vergnügt sein und die verkehrsrechtliche Anordnung für die Veranstaltung - verteilt auf immerhin 13 Seiten. Noch höher ist indes die Zahl der „zusätzlichen Auflagen und Bedingungen“, an die die Erlaubnis geknüpft ist - nicht weniger als 20 summieren sich da: So habe „der Veranstalter als Sondernutzer der Straße gemäß § 8 Abs. 2a Bundesfernstraßengesetz und § 16 Abs. 3 Straßengesetz Baden-Württemberg alle Kosten zu ersetzen, die dem Straßenbaulastträger durch die Sondernutzung entstehen“.

„Das An- und Aufbringen von Fahrbahnmarkierungen oder sonstige Zeichengebung auf der Fahrbahndecke und der wegweisenden Beschilderung im Zusammenhang mit der Durchführung und dem Ablauf der Veranstaltung sind nicht gestattet“, heißt es explizit bei Auflage Nummer acht. Und weiter: „Transparente über der Fahrbahn bedürfen der baurechtlichen Genehmigung. Hinweiszeichen dürfen nicht mit Nägeln an Bäumen befestigt werden.“

Die 20 Gebote

Im längsten der 20 Gebote werden die Veranstalter darüber in Kenntnis gesetzt, dass „die Verwaltungsvorschrift für Flächen für die Feuerwehr (VwV Feuerwehrflächen) in Verbindung mit der Allgemeinen Ausführungsverordnung zur Landesbauordnung (LBOAVO) in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist.“ Aha.

Da in Deutschland alles seine Ordnung hat, werden natürlich Ordner benötigt. Dazu sei eine „ausreichende Anzahl zuverlässiger, entsprechend kenntlich gemachter Ordner zu bestimmen“, besagt Bedingung 17. Die hätten auch An- und Abfahrt zum und vom „vom Veranstalter genügend zur Verfügung gestellten und mit dem Zeichen 314 StVO beschilderten Parkraum“ zu regeln. Nicht fehlen darf der Lärmschutz: erlaubt seien „analog der Festsetzungen gem. der Freizeitrichtlinien LAI Baden-Württemberg i.V.m. BlmSchG 70 Dezibel (A) (Tagzeit)“. Schöner hätte es in keinem Loriot-Sketch in Worte gefasst werden können.

Infos an Polizei und DRK

Anlage drei betrifft Ausfertigungen der straßenverkehrsrechtlichen Erlaubnis an Polizei, DRK und Bürgermeisteramt Trossingen, Anlage 4 ist eine Planskizze der Sperrung mit der Schnuttenstraße als Umleitungsstrecke.

Zwei weitere Anlagen, ebenso mit Mehrfertigungen für obige Adressaten und Planskizze, beschäftigen sich sodann umfassend mit der „Verkehrsrechtlichen Anordnung - Vollzug der Straßenverkehrsordnung (StVO)“ - und da vor allem mit einer des Deutschen liebster Tätigkeiten, des Aufstellens von Schildern: „Haltverbotszeichen sind rechtzeitig aufzustellen.

Zwischen Anbringung und Wirksamkeit (=Beginn der Vollsperrung) des Haltverbots müssen mindestens drei volle Tage liegen“, ist dort klipp und klar vermerkt.

Klassisches Amtsdeutsch

Und im folgenden im klassischen Amtsdeutsch, dass „zur Beschaffung, Anbringung, Unterhaltung und Entfernung der angeordneten Verkehrszeichen und -einrichtungen und zu deren Betrieb einschließlich ihrer Beleuchtung der Baulastträger der jeweils betroffenen Straße (für klassifizierte Straßen das Straßenbauamt; für Gemeindestraßen die Stadt Trossingen) verpflichtet ist, sonst der Eigentümer der Straße (§ 45 Abs. 5 StVO)“. Die Beschilderung obliege dem Trossinger Bauhof.

Falls jemand daran gezweifelt haben sollte: auch hier folgen „Auflagen und Bedingungen“ in zweistelliger Anzahl - akribisch ist in den Punkten eins bis elf aufgelistet, was es in dieser Weise nur in einem Staat auf Erden gibt: „Bei Dunkelheit oder wenn es die Sichtverhältnisse sonst erfordern, sind sämtliche Absperrungen ausreichend zu beleuchten; halbseitige Sperrungen mit mindestens drei gelben, Vollsperrungen mit fünf roten Warnleuchten (Richtstrahler nach DIN 67527, Teil 2). Die Warnleuchten sind auf, jedoch nicht vor der Absperrschranke anzubringen.“

Buchstabengröße ist wichtig

Wichtig ist natürlich ebenso, dass der Verkehrsteilnehmer keine entscheidenden Informationen verpasst: „Die Buchstabengröße auf den Hinweistafeln und den notwendigen Zusatzzeichen mit Ortsangabe sind den amtlichen Verkehrszeichen anzupassen (Mindestschriftgröße: 126 mm).“

Und, na klar, wie und wo diese aufgestellt werden dürfen: „Anbringungshöhe - ab Unterkante Schild - grundsätzlich mindestens 2 m, bei Anbringung über Geh- und Radwegen mindestens 2,25 m, bei Anbringung über der Fahrbahn mindestens 4,50 m; seitlicher Abstand außerorts zur Fahrbahn 1,50 m, innerorts zur Fahrbahn 0,50 m (in Ausnahmefällen mindestens 0,30 m), zu Gehwegen mindestens 0,30 m.“

Den Spaß nicht verderben lassen

Die Anwohner der Achauerstraße werden sich den Spaß an ihrem Straßenfest auch von derlei überbordender Bürokratie nicht verderben lassen - auch wenn sich möglicherweise Behördenbeschäftigte mit Zollstöcken unauffällig unter die Gästeschar mischen werden, um das korrekte Anbringen der Beschilderung zu überprüfen.

Bevor der Bundesdeutsche dann endlich feiern darf, sind zuvor in den Amtsstuben viele Arbeitsstunden investiert worden, damit dies alles in geordneten und genehmigten Bahnen geschehe - deutlich mehr Zeit jedenfalls als für Vorbereitung, Festivität und Aufräumen bei einem sonnigen Straßenfest in irgendeinem beliebigen Land am Mittelmeer.