Trossingen

Ableser der Stadtwerke ab Mitte November unterwegs

Trossingen / Lesedauer: 1 min

Demnächst sind wieder Ableser der Stadtwerke unterwegs. (Foto: Ralf Hirschberger/dpa )

In den kommenden Tagen werden die Zählerstände in Trossingen abgelesen. Was Kunden jetzt wissen müssen.

Veröffentlicht: 10.11.2023, 12:15 Von: sz