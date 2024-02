80-jähriger Exhibitionist muss ins Gefängnis

Über Monate hinweg hat sich ein 80-jähriger Mann aus Trossingen immer wieder vor seinen Nachbarn und an öffentlichen Orten entblößt und masturbiert. Jetzt hat dass Spaichinger Amtsgericht entschieden: Dafür muss der einschlägig vorbestrafte Senior in Gefängnis.

Die Vorwürfe

Angeklagt war der Mann wegen exhibitionistischen Handlungen in mehreren Fällen. Besonders schwerwiegend: In einem Fall masturbierte er in einem öffentlichen Park und wurde dabei von einer 14-jährigen Schülerin gesehen. Hier lautete die Anklage zusätzlich auf sexuellen Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt. Zudem war er während der Taten auf Bewährung.

Was er in seiner Wohnung macht, geht die Zeugin doch gar nichts an. Der Verteidiger

Bei der Verhandlung am Dienstag, 13. Februar, handelte es sich bereits um den zweiten Prozesstag. Und - wie bei der ersten Verhandlung am 31. Januar - war der Angeklagte zum Start der Verhandlung nicht da. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits zum Ende der ersten Verhandlung einen sogenannten Vorführbefehl beantragt, der Angeklagte sollte also von der Polizei abgeholt werden, um sicherzustellen, dass er auftaucht.

Nur: Auf das morgendliche Klingeln der Beamten an seiner Wohnung hatte er nicht reagiert. Auch Anrufe blieben unbeantwortet. Die Richterin ordnete an, dass ein Schlüsseldienst die Wohnung des Mannes öffnen solle - mit Erfolg. Der auf 9 Uhr angesetzte Prozess konnte dann am frühen Nachmittag verhandelt werden.

Die Zeugenaussagen

Im Mittelpunkt stand vor allem die Aussage einer 14-jährigen Zeugin. Die Schülerin war im Juni 2023 mit einem Freund in einem Park in Trossingen gewesen, als der Angeklagte in einer transparenten, schwarzen Hose das Gelände betrat. Dann habe er sich auf die gleiche Parkbank wie eine lesende Mutter gesetzt, die mit ihrem Kind im Park war, und habe masturbiert. Das habe die Frau zunächst nicht bemerkt, so die Zeugin, weshalb die Schülerin und ihr Freund sie vor dem Mann gewarnt hatten.

Eine Haftstrafe von über einem Jahr kann in seinem Fall lebenslänglich bedeuten. Der Verteidiger

Ob der Angeklagte sie dabei angeschaut habe, wollte die Richterin von der Zeugin wissen. „Ja, es war ein ekelhafter Blick“, sagte die Jugendliche. Ob er genau bei diesem Blick zu der Minderjährigen masturbiert habe und wie weit er dabei entkleidet war, war nur schwer zu erfragen. Auch ein Bild von der transparenten Hose zeichnete die Schülerin vor Gericht.

Weitere Zeugen

Weitere Zeugen sagten über die anderen Vorfälle aus. Unter anderem war der Mann auch auf dem Trossinger Marktplatz und hinter einer gut einsehbaren Fensterfront entblößt und habe dabei masturbiert. Eine Zeugin, die den Angeklagten im Hausflur erwischte, berichtete, dass er immer wieder auch gezielt bei seinen Nachbarinnen klingele, um gesehen zu werden.

Das fordert die Staatsanwaltschaft

In den Augen des Staatsanwalts haben sich die Anklagepunkte im Prozess größtenteils bestätigt. Bei dem Angeklagten handele es sich um einen „beharrlichen Bewährungsbrecher“, auch wenn man einen verminderten Strafrahmen anlege, sei eine Haftstrafe „unerlässlich“. Er forderte daher eine Gefängnisstrafe von anderthalb Jahren.

Das will der Verteidiger

Das sah der Pflichtverteidiger anders: Die Tat im Park vor der Schülerin bewertet er nur als öffentliches Ärgernis. Das Verhalten des Angeklagten sei „eine Sauerei“, das bestreite er nicht. „Aber erfüllt es einen Straftatbestand?“, fragte er.

Dass die exhibitionistische Handlung hinter der gut einsehbaren Glasfront erfolgt sei, hielt er für „absurd“. „Was er in seiner Wohnung macht, geht die Zeugin doch gar nichts an“, erklärte er. Zudem gebe es eine „Hexenjagd“ der Hausgemeinschaft gegen seinen Mandanten. „Eine Haftstrafe von über einem Jahr kann in seinem Fall lebenslänglich bedeuten“, so der Verteidiger.

Das Urteil

Die Richterin entschied sich dennoch dafür, den Angeklagten zu einer Gefängnisstrafe zu verurteilen. Insgesamt muss er ein Jahr und zwei Monate in Haft.

Drei der Taten - die, die vor der Schülerin stattgefunden habe, die auf dem Marktplatz und die im Eingangsbereich seines Hauses - wertete die Richterin als öffentliches Ärgernis. Es sei glaubhaft, dass der Angeklagte keine pädophilen Neigungen habe. Und auch die bipolare Störung habe sie strafmildernd mit einbezogen.

Es bedarf einer Freiheitsstrafe. Die Richterin

Die Einnahme von Medikamenten, eine Option, die der Sachverständige am ersten Prozesstag vorgeschlagen hatte, wertete sie nicht als erfolgversprechend. „Aufgrund der Persönlichkeit und des Verhaltens des Angeklagten würde das nicht funktionieren“, sage sie.

Schließlich sei er nicht einmal von selbst vor Gericht erschienen oder habe seine bisherige Geldstrafe aus einer vorherigen Verurteilung im vorgegebenen Rahmen gezahlt. „Es bedarf einer Freiheitsstrafe“, so die Richterin, die nicht zur Bewährung ausgesetzt wird.