Die Liste der Anklagepunkte ist lang: Beleidigung, Hausfriedensbruch und dann ist der Angeklagte noch fünfmal als Exhibitionist aufgefallen. Der 80–jährige Trossinger gibt die Taten zwar teilweise zu, Einsicht zeigt er aber nicht.

Besonders auffallend sind dabei die Orte, an denen sich der Mann entkleidet und masturbiert hat. Im Flur seines Wohnhauses, in einem öffentlichen Park, in der Getränkeabteilung eines Supermarktes und auf dem Trossinger Friedhof.

Angeklagter räumt Taten ein

Gleich zu Beginn gesteht der Angeklagte die Taten. Er habe „diese Triebe“ schon lange, „steuern und kontrollieren kann ich sie bis heute nicht“, so der Angeklagte. Er hätte jedoch nie die Absicht gehabt, damit jemanden zu belästigen.

Zu den verschiedenen Vorwürfen kann der Rentner jedoch kaum klare Angaben machen. Und auch die Fragen der Richterin zum möglichen Motiv laufen ins Leere. Mal erklärt er, wenn er Frauen sehe, überkomme es ihn einfach, dann sagt er wiederum aus, der Drang sei von alleine da.

Nachbarinnen treten als Zeuginnen auf

Die Befragungen der Zeuginnen bringt mehr Klarheit: Zwei Nachbarinnen schildern die Vorfälle im Hausflur. Der Angeklagte hielte sich oft nackt im Gebäude auf. Einmal habe er unbekleidet den Flur betreten und masturbiert, als seine Nachbarin eingezogen ist.

„Ich habe die Wohnung zwar gemietet, bin dann aber doch nicht eingezogen“, schildert die Zeugin. „Das ist einfach nicht tragbar.“ Ein anderes Mal habe er nackt im Flur gestanden und aus dem Fenster gestarrt.

Ich will im Hausflur nichts mehr anfassen. Eine Nachbarin

In einem dritten Fall habe der Angeklagte breitbeinig und nackt im Hauseingang gestanden, als sich wegen einer Eigentümerversammlung viele Personen im Gebäude aufhielten. „Da ist für mich einfach ekelhaft. Ich will im Hausflur nichts mehr anfassen“, gibt eine weitere Nachbarin an.

Angeklagter nackt im Park

Und auch in der Öffentlichkeit wird der Angeklagte immer wieder auffällig. Im Juli 2022 habe er sich nackt einer Zeugin in einem Park genähert. Die Frau, vertieft in ihre Unterlagen, bemerkt ihn erst, als er beinahe vor ihr steht.

Zuerst habe sie die nackten Beine realisiert, und dann „Augen, die mich durchdringend angeschaut haben.“ „Finden Sie das jetzt interessant?“, soll der Angeklagte zu ihr gesagt haben. Daraufhin ergreift die Frau die Flucht.

Er hat das überhaupt nicht versteckt, als ob er zu Hause auf dem Sofa sitzt. Eine Zeugin

Der wohl ungewöhnlichste Vorfall hat sich auf dem Trossinger Friedhof zugetragen. Ebenfalls im Juli 2022 ist eine Zeugin mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Kind gerade dabei, das Grab der Großmutter zu pflegen.

Als die junge Frau Wasser holen geht, bemerkt sie den leicht bekleideten, masturbierenden Angeklagten, der sich daraufhin kurz bedeckt. Als die Zeugin zu ihrer Mutter zurückgeht, positioniert sich der Angeklagte auf einem Weg in Sichtweite der Personen und befriedigt sich weiter.

„Er hat das überhaupt nicht versteckt, als ob er zu Hause auf dem Sofa sitzt“, sagt die Zeugin fassungslos vor Gericht. Und auch ihre Mutter ist schockiert: „Für mich ist ein Friedhof ein heiliger Ort. Stellen Sie sich vor, da wären weitere Kinder und hätten das gesehen.“

Hausverbot im Supermarkt

Der letzte Fall trägt sich in einem Trossinger Supermarkt zu. Eine Angestellte bemerkt den masturbierenden Mann über die Überwachungskamera in der Getränkeabteilung. „Er hat so an seiner Hose rumgemacht, ich dachte zuerst, er hätte etwas geklaut“, sagt sie.

„Hätte ich gewusst, dass ich gefilmt werde, hätte ich das nicht gemacht“, erklärt der Angeklagte daraufhin. Gemeinsam mit einem Kollegen wirft die Zeugin den Anklagten schließlich aus dem Laden und erteilt ihm Hausverbot. Nur wenige Wochen später versucht der Angeklagte, jedoch mehrfach den Laden erneut zu betreten und beleidigt die Angestellte, die ihm den Zutritt verweigerte.

Taten bewusst begangen

Vor Gericht wird auch der Polizeibeamte, der die Fälle bearbeitet, angehört. Er glaube, dass der Angeklagte die Taten bewusst begangen habe. „Wir können dabei nicht von Zufall sprechen. Insbesondere im Park hat er sich einer Frau bewusst genähert“, sagt der Polizist. Er kenne den vorbestraften Angeklagten und dessen Krankheitsgeschichte schon länger. Sein Fazit: „Im Ergebnis braucht dieser Mann Hilfe.“

Doch wie kann diese Hilfe konkret aussehen? Das will der Anwalt des Angeklagten vom psychiatrischen Gutachter wissen. Denn der bestätigt dem Angeklagten zwar die bereits diagnostizierte bipolare Störung, sieht aber in den Taten des Angeklagten dennoch bewusstes Handeln.

Seiner Einschätzung nach spreche die Aussage, dass der Angeklagte sich zusammengerissen hätte, hätte er von den Kameras im Supermarkt gewusst, durchaus dafür, dass er seine Handlungen steuern kann.

Angeklagter uneinsichtig

Zudem erkenne der Angeklagte nicht, dass er mit seinem Verhalten Frauen belästige. Man könne mit einer Therapie oder Medikamenten gegensteuern. Die Erfolgsaussichten sind jedoch unklar. Eine achtjährige Therapie hat der Angeklagte bereits hinter sich und entsprechende Medikamente hat er aufgrund der Nebenwirkungen wieder abgesetzt.

Die Richterin verurteilt den Angeklagten schließlich zu 9 Monaten Freiheitsstrafe mit einer zweijährigen Bewährungszeit. Die Tat im Hausflur und auf dem Friedhof wertete sie jedoch nur als öffentliches Ärgernis. In den zwei Jahren wird ihm außerdem ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt und der Angeklagte muss sich einer ambulanten Behandlung unterziehen. Dazu kommt eine Geldauflage von 4.000 Euro.