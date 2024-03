780 Liter Milch für den Tafelladen

Die Freien Wähler Trossingen haben den Tafelladen mit einer Palette H-Milch - insgesamt 780 Liter - unterstützt. Ladenleiterin Manuela Schwarzwälder nahm laut Pressemitteilung die Spende hocherfreut entgegen, denn „Milch wird immer gebraucht“.

Immerhin handle es sich jede Woche um rund 170 Kunden, die an den beiden Verkaufstagen in den Tafelladen kommen. Aufgrund des großen Zulaufs könne jeder Kunde nur einmal pro Woche einkaufen. Die Zahl 170 sei seit einiger Zeit stagnierend. „Im letzten Jahr hatten wir aber einmal einen Aufnahmestopp, denn mehr geht nicht“, so Schwarzwälder. Das neue System, dass die älteren Kunden als erste in den Laden dürfen, habe sich bewährt.

Vier hauptamtlich Beschäftigte und rund 55 ehrenamtliche Mitarbeiter sorgen für einen geregelten Ablauf im Tafelladen in der Hohnerstraße sowie im zugehörigen Kleiderladen in der Hauptstraße. Weitere Ehrenamtliche seien willkommen.

Schwarzwälder lobte laut Mitteilung die Trossinger Bäcker, auf die mit den Lieferungen vom Vortag immer Verlass sei. Privatspenden kämen seit der Pandemie sehr wenige in den Tafelladen. „Manche spenden in der Zwischenzeit lieber Geld zum Kauf von Lebensmittel, auch wenn das eigentlich nicht der Gedanke des Tafelladens ist“, sagt Schwarzwälder. Bei Supermärkten und Discountern gebe es nicht mehr so viele Waren wie früher, da sparsamer kalkuliert, manches auch als sogenannte Rettertüten günstig abgegeben werde.

„Die Tafel wird weiterhin nötig bleiben“, ist sich Schwarzwälder sicher. „Vielleicht wird es noch mehr werden.“ Sie wisse, dass einige der früheren Tafelladenkunden seit der Inflation und den hohen Energiekosten wieder als Kunden zurückgekehrt seien. „Wir sind aber optimistisch, dass es immer irgendwie weiterläuft“.

Die Freien Wähler wollen sich laut Mitteilung auch in Zukunft mit Waren im Tafelladen einbringen. Seit 15 Jahren kommen sie immer wieder, um die Einrichtung mit großen Milchspende zu unterstützen.