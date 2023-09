Trossingen

16-Jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Trossingen / Lesedauer: 1 min

Am Montagnachmittag ist es in Trossingen zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem schwer verletzten 16-jährigen Fahrradfahrer gekommen. Der 16-Jährige war gegen 15:30 Uhr auf dem Fahrradstreifen der Ernst-Haller-Straße in Richtung Schura unterwegs.

Veröffentlicht: 26.09.2023, 14:24 Von: sz