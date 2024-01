Fast 100 Trossinger sind zur zweiten Mahnwache gegen rechts vor dem Rathaus gekommen - eine ähnliche Größenordnung wie eine Woche zuvor, als der „Trossinger Appell gegen rechts“ verlesen worden war. Mitorganisator Andreas Solleder berichtete den Teilnehmenden, dass er diesen, von vielen Bürgern unterzeichneten Appell inzwischen an knapp 30 Politiker verschickt habe (Foto: Michael Hochheuser). Diese werden darin unter anderem dazu aufgerufen, „den Rechtsradikalen keinen Raum zu lassen, um ihre demokratiefeindliche Politik durchzusetzen“. Am kommenden Freitag, 2. Februar, ist um 17.30 Uhr eine weitere Mahnwache vor dem Rathaus, die sich auch gegen den Krieg in der Ukraine wendet.