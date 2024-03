10.479 Besucher im Jahr 2023 im Heimatmuseum

Volker Neipp, Vorsitzender und Museumsleiter des Arbeits- und Förderkreises Trossinger Heimatmuseum Auberlehaus, hat vor Kurzem eine Gruppe der CDU Trossingen und weitere Interessierte im Museum begrüßt. Neipp, seit 20 Jahren ehrenamtlich als Vorsitzender im Amt, berichtete über die derzeitigen Arbeiten an der Barrierefreiheit im Museum. Der im vergangenen Jahr vom Gemeinderat bewilligte Aufzug wird derzeit eingebaut. Die Arbeiten sollen im Laufe des Jahres abgeschlossen werden.

Volker Neipp konnte auch mit aktuellen Zahlen aufwarten. So wurden 10.479 Besucher im Jahr 2023 gezählt, es gab insgesamt 124 Sonderführungen. An Sonntagen werden durchschnittlich 166 Besucher gezählt. 78 Prozent der Besucher kommen von außerhalb. Durch Erfassung der Postleitzahlen der Besucher könne mittlerweile ein Einzugsbereich in Süddeutschland, Schweiz und Österreich aus dem Umkreis von 250 Kilometer festgestellt werden. Mit einem Augenzwinkern berichtet Neipp von rund 100 Niederländern, die auf Zwischenstopps in den Süden das Museum bei einem Kurzbesuch „mitnehmen“.

Derzeit umfasst das Team Auberlehaus 35 Mitglieder, allein für die Sonntage werden 1120 Stunden geleistet, dazu komme der Arbeitseinsatz mit nochmals rund 2500 Stunden.