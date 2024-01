Der Glasfaserausbau in Schura ist beschlossene Sache. Über die Hälfte der Haushalte hat sich für einen Vertrag bei dem Anbieter NetCom entschieden. Nun wird der Zeitplan für die Umsetzung konkreter.

„In diesen Tagen wurden von der Hauptstelle der NetCom in Ellwangen die Tiefbauarbeiten zum Verlegen der noch fehlenden Leerrohre sowie zur Herrichtung von Hausanschlüssen ausgeschrieben“, berichtet Ortsvorsteher Wolfgang Schoch. Danach erfolge die Vergabe der Arbeiten an einen der Bieter.

Bis zum Beginn der Sommerferien, so Schoch, soll planungstechnisch alles abgeschlossen sein. Im Herbst 2024 werden dann die ersten Leerrohre verlegt. Das ist jedoch nicht überall nötig, im Bereich Lange Straße hat der Ortschaftsrat bereits im Zuge anderer Straßenarbeiten Rohre für den Glasfaserausbau verlegen lassen.

Und auch eine Schnittstelle zwischen dem Glasfasernetz und den Hausanschlüssen muss man nicht mehr errichten, ein solcher steht bereits nahe der Kellenbachschule, die auch zuerst angeschlossen werden soll. Anschließend werden die Hausanschlüsse eingebaut.

Bis jedes Haus in Schura versorgt ist, werden laut Schätzungen der NetCom rund zwei Jahre vergehen. „Wenn man bedenkt, dass die neue Technologie für Jahrzehnte hält und die kupferbasierte Versorgung vor dem Ende steht, sind zwei Jahre überschaubar“, so Schoch.

40 Prozent der Haushalte waren als Untergrenze festgelegt worden. Bei weniger Vertragsabschlüssen wäre der Ausbau nicht wirtschaftlich. Wendepunkt in der Vermarktung war eine Informationsveranstaltung in der Kellenbachhhalle am 16. November 2023.

Bis dahin lag der Zuspruch erst bei 25 Prozent. Am Stichtag, dem 11. Dezember, lag das Ergebnis dann bei 53,8 Prozent. Eine nachträgliche Korrektur ergab schließlich 55 Prozent.

Eine Besonderheit gibt es bei dem Ausbau in Schura: „Das Ergebnis ist deshalb erstaunlich, weil Schura als zu 100 Prozent versorgt galt“, so Schoch. Damit sei der Ausbau auch für das Unternehmen NetCom ein Testlauf, denn bisher sei die Firma nur in unterversorgten Gebieten unterwegs.

Zufrieden mit der bestehenden Versorgung waren die Bürger aber scheinbar nicht. „Nicht zuletzt aufgrund vieler Störungen in kurzer Zeit hintereinander“, so der Ortsvorsteher.