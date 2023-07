Wie die Firma Held aus Schura zum Weltmarktführer wurde

Das Gebäude mit dem signifikanten Turm der Firma Held Technologie fällt vielen ins Auge, die durch Schura fahren. Doch was sich hinter der Fassade des Maschinenbauunternehmens verbirgt, wissen nur wenige.

Bei dem im Jahr 1949 gegründeten Unternehmen handelt es sich nicht nur um das älteste in Schura ansässige Unternehmen, sondern auch um den Weltmarktführer für isobare Doppelbandpressen. Für ihre Innovationskraft wurde die Firma Held kürzlich mit dem „Top 100“-Siegel ausgezeichnet.

Firma baut Doppelbandpressen

„Wir sind ein kleines Unternehmen in einem kleinen Ort und wir fertigen High Performance Maschinen“, beschreibt Matthias Fisel, einer der Geschäftsführer und Urenkel des Firmengründers, das Unternehmen. Das wichtigste Produkt ist die sogenannte isobare Doppelbandpresse. In dieser Presse wird Material in einem Durchlaufverfahren unter konstantem Druck und hoher Temperatur gepresst und anschließend weiterverarbeitet.

Die Geschäftsführer Till Held und Matthias Fisel stehen vor einer Doppelbandpresse. Diese Maschinen kosten zwischen vier und zehn Millionen Euro. (Foto: Held Technologie GmbH )

In vielen Branchen werden Doppelbandpressen benötigt. „Wir liefern Anlagen, die beispielsweise faserverstärkte Kunststoffe für die Luft– und Raumfahrttechnik oder den Fahrzeugbau produzieren“, erklärt Till Held, ebenfalls Geschäftsführer und Enkel des Firmengründers. Aber auch Materialien für die Herstellung von Energiespeichern oder die Elektronikindustrie werden auf den Pressen produziert.

Start in der Uhrenindustrie

Die Ursprünge des Maschinenbauers liegen in einer anderen Branche: Der Firmengründer Adolf Held hat Bauteile für die Uhrenindustrie im Schwarzwald geliefert. Um Uhrengehäuse zu polieren, kamen kleine Maschinen und Vorrichtungen zum Einsatz, welche von seinem Sohn, Kurt Held, entwickelt wurden.

Wir sind gerne als Pioniere unterwegs. Ina Pollak

„Und dann kamen immer mehr Leute auf ihn zu, die eine Maschine brauchten“, berichtet Till Held. Das Unternehmen entwickelte sich zum Maschinenbauunternehmen und begann, Pressen herzustellen. Im Eingangsbereich erinnert heute noch eine historische Uhr mit einem Uhrwerk aus Holz an die Anfänge.

Experimente im Backofen

Die Entwicklung fand auch in der Küche der Familie Held, genauer gesagt, im heimischen Backofen, statt. „Es ging darum herauszufinden, welches Produkt die Maschine herstellen kann. Zum Beispiel mussten faserverstärkte Kunststoffe geschmolzen werden. Mein Vater war so kühn und hat das Zuhause im Backofen ausprobiert — bei 250 Grad“, erinnert sich Till Held.

Die Pressen werden in verschiedenen Größen und Ausführungen angeboten. „Wir fertigen immer individuell auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittene Lösungen, es gibt nichts von der Stange“, sagt Held. „Der Kunde teilt uns mit, was er produzieren möchte, führt Tests bei uns im Haus durch und dann entwickeln wir die Maschine speziell für diese Anforderungen.“ Die Pressen kosten zwischen vier und zehn Millionen Euro.

Preis für Innovation

Um eine solche maßgeschneiderte Maschine für einen Kunden herzustellen, benötigt das Unternehmen in der Regel etwa 14 Monate — und innovative Ideen. Diese Bestätigung erhielt die Firma nun offiziell. Sie wurde mit dem Top 100–Siegel beim Innovationswettbewerb von Compamedia ausgezeichnet.

Die Geschäftsführer und Teamleiter der Firma Held Technologie bei der Verleihung des Top100-Siegels mit Ranga Yogeschwar (Mitte). (Foto: Held Technologie GmbH )

Bei dem Wettbewerb werden mittelständische Unternehmen in verschiedenen Kategorien rund um das Thema Innovation anhand eines Fragebogens bewertet. Dabei spielen unter anderem die investierte Zeit und das investierte Geld für das Thema Innovation sowie die Förderung neuer Ideen durch die Firmenleitung eine Rolle.

„Wir haben uns letztes Jahr zum ersten Mal beworben“, berichtet Ina Pollak aus dem Marketing. Bei der Preisverleihung war dann fast die gesamte Führungsmannschaft anwesend. „Wir sind stolz darauf, dass wir dies als Team erreicht haben“, sagt Fisel. Auf dem Erfolg ausruhen? Für das Held–Team keine Option.

Besondere Maschine

„Wir möchten immer einen Schritt voraus sein“, sagt Matthias Fisel. Die Verbesserungen an den Maschinen gehen also immer weiter. Derzeit arbeitet das Team an einer ganz besonderen Maschine namens Hailey. Der größte Unterschied zu den herkömmlichen Doppelbandpressen, die das Unternehmen sonst baut: „Normalerweise stellen wir eine Maschine direkt für den Kunden her, aber Hailey bauen wir für uns selbst.“

Natürlich birgt dies Risiken, denn viele Dinge werden als unmöglich angesehen. Aber wir machen es möglich. Matthias Fisel

Hailey soll eine Showroom–Maschine sein, auf der auch produziert werden kann. Bei einer Maschine für Kunden setzen die Mitarbeiter von Held fünf bis zehn Ideen um, bei Hailey sind es über hundert. „Natürlich birgt dies Risiken, denn viele Dinge werden als unmöglich angesehen. Aber wir machen es möglich“, sagt Fisel. Die Entwicklung begann im Februar 2022 und die Presse soll Mitte 2024 fertiggestellt sein, rechtzeitig zum 75–jährigen Firmenjubiläum.

Weniger Energie

Was Hailey von den anderen Maschinen unterscheiden soll, ist unter anderem der Energieverbrauch. In einer isobaren Doppelbandpresse wird das Material auf mehrere hundert Grad erhitzt und dann wieder abgekühlt. „Wir planen, das Ganze noch nachhaltiger zu gestalten“, erklärt Fisel. Hailey soll im Vergleich zu ihren Vorgängern 20 Prozent Energie einsparen.

Auch in Zukunft soll Innovation eine zentrale Rolle für das Unternehmen spielen. Ina Pollak fasst dies wie folgt zusammen: „Wir sind gerne als Pioniere unterwegs.“