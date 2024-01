Vor 75 Jahren herrschten schwierige Zeiten in Schura

Die längst überfällige Amtseinsetzung von Richard Kohler zum neuen Burgermeister am 2. August 1949 fiel aus heutiger Sicht in eine der schwierigsten Zeiten der Gemeinde. Infolge der Währungsreform im Jahr zuvor waren sämtliche finanzielle Rücklagen der Gemeinde aufgebraucht. Demgegenüber standen Forderungen der französischen Kommandantur, wie auch der Kreisverwaltung gegenüber.

Eine Welle von zugewiesenen und auch illegal zugereisten Flüchtlingen aus den deutschen Ostgebieten, sowie die Rückkehr von deutschen Soldaten aus der Gefangenschaft waren zu bewältigen und dies in einer Zeit, in der die Versorgungslage ohnehin mehr als angespannt war.

Obwohl Schura als ein im ländlichen Süden gelegene Gemeinde mit seiner Selbstversorgung relativ gut aufgestellt war, darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch die hiesige Einwohnerschaft mit Entbehrungen zu kämpfen hatte.

Fleisch und Eier mussten abgegeben werden

Infolge des Krieges und der Kriegswirtschaft war es zuvor schon schwierig, die Landwirtschaft am Laufen zu halten und die Erträge einzufahren. Landwirte, Männer jüngeren und mittleren Alters waren während des Krieges an der Front. Nahezu sämtliche Arbeiten wurden deshalb von Frauen und den älteren Männern, die nicht mehr kriegstauglich waren und eingezogen werden konnten, erledigt. Auch nach dem Krieg änderte sich hierbei nicht viel.

Im Gegenteil, nun mussten die landwirtschaftlichen Produkte zum einen an die französische Besatzungsmacht abgeliefert werden. Damit nicht genug, forderte auch das Kreisernährungsamt ebenso zur Abgabe von Lebensmitteln auf, denn die Menschen in den Städten mussten ebenso versorgen werden. So war die Gemeinde gezwungen, für das Jahr 1949 insgesamt 28 Stück Schlachtvieh (Rinder), 88 Schlachtkälber und 90 Schlachtschweine abzugeben.

Auch Gaststätten, die durch Aushang und Ankündigen in den lokalen Zeitungen ihre Metzelsuppe anpriesen, gerieten schnell in den Focus der Behörden und in den Verdacht, illegal Schlachtungen vorgenommen zu haben. Die Bürgermeister wurden vom Landratsamt daher angewiesen, ihre Gaststätten diesbezüglich genauer unter die Lupe zu nehmen.

Schura hatte Eiersammelstelle

Besonders penibel gingen die Behörden im Umgang mit Frischeiern nach. Jede Gemeinde hatte eine Eiersammelstelle einzuführen und jeder Gemeinden wurde genau vorgeschrieben, wie viele Eier sie an das Kreisernährungsamt abzuliefern haben.

Für die Gemeinde Schura wurden für das, so wörtlich, Legejahr 1948/49 insgesamt 27450 Stück Eier festgelegt. Darunter enthalten waren auch 80 Eier von Enten und 200 Eier von Zwerghühnern. Das Liefersoll errechnete sich aufgrund der Geflügelbestände, die im Jahr 1947 erfasst worden waren.

Um mit den noch vorhandenen Eiern hauszuhalten musste so manche Hausfrau und Mutter am Wochenende auf den Hefezopf oder die selbstgemachte Spätzlen verzichten.

Brennholz ist knapp

Neben den rationierten Lebensmitteln herrschte im Weiteren auch Mangel an Brennholz, besonders in den Wintermonaten. Obwohl die Gemeinde Schura über eine eigene Waldfläche verfügte, war sie dennoch die Gemeinde mit dem geringsten Waldanteil.

Holzstämme, die nicht von den Franzosen konfisziert worden sind wurden von der Gemeinde zum Teil als Grubenholz im Tausch gegen Briketts verkauft. Um günstig oder überhaupt an Brennholz zu gelangen, bot das Forstamt der Gemeinde Holzlose in Ippingen und Esslingen an.

Mit Sprengstoff zu mehr Holz

Gab es Brennholz, wurde dies genau nach Plan und den wirtschaftlichen Verhältnissen der Bedarfsfamilien verteilt. Ausgenommen hiervon waren die beiden Bäckereien, „der Innere und der Äußere Beck“. Wer einen eigenen Wald hatte, musste sein Holz dort holen und konnte sich nicht auf die Gemeinde beziehen.

Nicht wenige, vor allem ehemaligen Soldaten und im Umgang mit Sprengstoff versierte Männer, machten sich oft selbst auf den Weg und sprengten mit noch vorhanden Sprengmitteln, die in den Wäldern stehenden Wurzelstöcke auseinander. Eine nicht ungefährliche Vorgehensweise, die auch zu Unfällen geführt haben soll.

Vor 75 Jahren , nach Ende des Zweiten Weltkrieges, begann für Schura eine Zeitenwende, sowohl kommunalpolitisch, wie auch in gesellschaftlichen Teilen. In unserer dreiteiligen Serie wirft Ortsvorsteher Wolfgang Schoch einen Blick zurück.