In Schura wird es erneut eine Aufstellungsversammlung für die Wahlliste geben. Der Grund: „Es gibt noch weitere Kandidaten für den Ortschaftsrat Schura, die sich um das Amt als Ortschaftsrat bewerben wollen und deswegen in den Wahlvorschlag und damit auf den Stimmzettel aufgenommen werden möchten“, sagt Trossingens Hauptamtsleiter Ralf Sulzmann.

Aktuell stehen 13 Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste, die SPD möchte noch zwei weitere Bewerber aufstellen.

Unklarheiten zur Frist

Hintergrund war, dass es Verwirrung um die Einreichungsfrist gegeben hatte. Mit der Aufstellungsversammlung ist die Liste beschlossene Sache und es können nachträglich keine Kandidaten mehr hinzugefügt werden.

Über die enthaltenen Bewerber und deren Reihenfolge im Wahlvorschlag muss zwingend geheim abgestimmt werden. Ralf Sulzmann

„Daraus ergibt sich schon, dass nachträgliche Änderungen bei den Bewerbern nicht mehr möglich sind. Sonst würde das Aufstellungsverfahren ja umgangen“, erklärt Sulzmann.

Um die entstandenen Unklarheiten auszuräumen hat es auch ein Gespräch mit Mitgliedern der Stadtverwaltung, Ortsvorsteher Wolfgang Schoch und den Vertrauensleuten der Wahl gegeben.

„Wir haben allen Beteiligten einen Gesprächstermin angeboten und konnten dort einen unserer Ansicht nach guten Lösungsweg finden“, so Sulzmann.

Diese Lösungen gibt es

Wiederholt werden soll der Termin, obwohl es Alternativen gibt: Die weiteren Kandidaten hätten etwa einen eigenen Wahlvorschlag einreichen können.

„Dafür wäre eine eigene Aufstellungsversammlung notwendig gewesen. In der Folge hätte es dann für den Ortschaftsrat Schura sogar zwei Wahlvorschläge gegeben. Statt Mehrheitswahl hätte dann Verhältniswahl stattgefunden“, erläutert Sulzmann.

Diese Schuraer stehen bisher bei der nächsten Kommunalwahl auf dem Wahlzettel. (Foto: Lothar Dittes )

Außerdem bestünde die Möglichkeit, dass die weiteren Bewerber keinen Wahlvorschlag einreichen, sich aber dennoch zur Wahl stellen. Dann müssten die Wähler sie jedoch von Hand auf ihrem Stimmzettel ergänzen - also so, wie in Schura bisher gewählt wurde.

„Die Lösung, dass die Aufstellungsversammlung wiederholt und alle Bewerber auf eine gemeinsame Liste für die Wahl des Ortschaftsrates kommen, sehen wir durchweg positiv“, so Sulzmanns Fazit.

Neuer Termin

Die Ortschaftsverwaltung hat bereits im Namen der Vertrauensleute der Wahl den neuen Termin bekannt gegeben. Die „Bürger für Schura“ laden am Donnerstag, 21. März, um 19 Uhr, zu einer nochmaligen Aufstellungsversammlung ein. Die Veranstaltung findet im Ratssaal des Rathauses Schura statt. Die Versammlung ist öffentlich.

Mitglieder der Stadtverwaltung werden allerdings nicht an dem Termin teilnehmen. „Wir beraten gerne im Vorfeld und geben größtmögliche Hilfestellungen bei der Vorbereitung. Vom Wahlamt nehmen wir aus Neutralitätsgründen aber an keinen Wahlveranstaltungen und Aufstellungsversammlungen teil“, sagt Ralf Sulzmann.