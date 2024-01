Um 1950 musste Schura über 100 Flüchtlinge aufnehmen

Neben den kommunalpolitischen und der zu bewältigende Versorgungslage der Bevölkerung, waren ebenso die Unterbringung der nach Schura zugewiesenen Flüchtlinge zu bewältigen gewesen. Zwischen 1948 und 1951 hatte Schura über 100 Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten aufzunehmen.

Für die kleine Gemeinde mit damals rund 600 Einwohnern waren die über 100 zugewiesenen Flüchtlinge innerhalb weniger Jahre mit einer der größten Herausforderungen gewesen.

Kommission für Flüchtlinge eingerichtet

Die Unterbringung der Flüchtlinge, so groß das Verständnis für diese bei der Schuramer Bevölkerung auch gewesen sein mag, verursachte dennoch zahlreiche Konflikte. Um eine einigermaßen reibungslose und ebenso menschliche Unterbringung der zugewiesenen obdachlosen Menschen zu gewährleisten, wurde von der Gemeinde eine Kommission eingerichtet.

Die Hausbesitzer selbst mussten Entbehrungen und Einschränkungen in ihrer bisherigen Wohnqualität auf sich nehmen. Dies ging teilweise sogar so weit, dass junge Paare nicht heiraten oder zusammenziehen konnten, weil der dazu notwendige, beziehungsweise vorgesehene Wohnraum von der Kommission bereits anderweitig vergeben oder für die Unterbringung weiterer Flüchtlinge zuvor schon vorgesehen war.

Kriegsheimkehrer verschärfen Situation

So ging ein steter Tausch und Wechsel von Wohnungen und einzelnen Zimmern hin und her und dazwischen stand jeweils die Wohnungskommisson, bestehend aus dem Bürgermeister und ein paar Gemeinderäten. Verschärft worden ist die Wohnungslage noch dadurch, dass ab Ende der 40er Jahre mehr und mehr deutsche Soldaten aus der Kriegsgefangenschaft nach Haus zurückkehrten.

Zu Beginn der 50er Jahre waren in Schura alle verfügbaren Möglichkeiten, Menschen in Wohnungen unterzubringen, voll ausgeschöpft. Selbst die baufällige Zehntscheuer und der Kindergarten in der ehemaligen Tuninger Straße, heute Hölzlestraße, waren bis unter das Dach mit Flüchtigen aus Ostpreußen, Schlesien und aus anderen Ostgebieten, ja, man muss es so sagen, vollgestopft.

Angriffe gegen Bürgermeister

Die Lösung der anstehenden Probleme bestand oft nur darin, Wohnungen zu tauschen, oder eben in der bestehenden Situation auszuharren. Dies führte mit der Zeit zu immer mehr Spannungen und Verdruss, und zwar bei der einheimischen Bevölkerung, der Gemeindeverwaltung, wie auch auf der Seite der Flüchtlinge.

Dazwischen stand der Bürgermeister und der Gemeinderat mit seiner Wohnungskommission. Persönliche Angriffe und Beleidigungen gegen den Bürgermeister und seine Gemeinderäte blieben daher nicht aus.

Ärger im Pfarrhaus

Bürgermeister Richard Kohler war zu der Zeit aber nicht der einzige, dessen Nerven auf äußerste strapaziert worden waren. Auch Pfarrer Betzner stand mit der im Pfarrhaus zwangsweise untergebrachten Familie auf Kriegsfuß und dies schon seit längerer Zeit. Überlieferungen zufolge soll er eines Tages wutentbrannt bei Bürgermeister Richard Kohler vorstellig geworden sein mit der Bemerkung: „Entweder gehen die, oder ich“.

Da die Gemeinde unmöglich auf ihren einzigen Pfarrer verzichten konnte, stand Bürgermeister Kohler wiederum vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Wenn auch, die Wortwahl des Pfarrers in den amtlichen Unterlagen wörtlich so nicht festgehalten sind, ist der Sachverhalt hierzu bestens dokumentiert.

Um keinen weiteren „Flächenbrand“ in der spannungsgeladenen Zeit aufkommen zu lassen, fassten der Gemeinderat zusammen mit den Vertretern der evangelischen Kirche den Entschluss, die im Pfarrhaus untergebrachte Problemfamilie in den bisherigen Kindergarten in der Tuninger Straße (heute Hölzlestraße 1) umzuquartieren und im Gegenzug den Kindergarten in das Erdgeschoß des Pfarrhauses zu verlegen.

Eine Lösung musste her

Bürgermeister und Gemeinderat erkannten sehr schnell, dass mit provisorischen Lösungen die Probleme nicht gelöst werden können, sondern ein mutiger Schritt nach vorne notwendig ist, um die Wohnraummisere zukünftig besser zu bewältigen. Hierbei kam den Gemeindeoberen ein neu aufgelegtes Sonderprogramm zum Wohnungsbau der württemberischen-hohenzollerischen Landesregierung geradezu willkommen.

Bürgermeister Kohler zögerte mit seinem Gemeinderat nicht lange und entschieden, zusammen mit der neu gegründeten Baugenossenschaft Donau-Baar-Heuberg als Investor die ersten Siedlungshäuser für Flüchtlinge in einfachster Bauweise zu bauen.

Im Jahr 1951 wurden mit den Baumaßnahmen von vier Wohneinheiten, verteilt auf zwei Doppelhaushälften begonnen. Damit war der Grundstein für das neue Baugebiet Kreuzäcker und damit zugleich auch für die späteren Baugebiete Kellenbach, Fürstenbergstraße und Rübenäcker gelegt.

Viele der nach Schura zugewiesenen Flüchtlinge sind Jahre später weggezogen, einige jedoch sind geblieben, haben sich zum Teil selbstständig gemacht und sich voll und ganz in das Gemeindeleben von Schura integriert. Viele Namen von damals sind auch heute noch gegenwärtig.

Vor 75 Jahren , nach Ende des Zweiten Weltkrieges, begann für Schura eine Zeitenwende, sowohl kommunalpolitisch, wie auch in gesellschaftlichen Teilen. In unserer dreiteiligen Serie wirft Ortsvorsteher Wolfgang Schoch einen Blick zurück.