Der Künstler Karl Demetz ist bekannt für seine Landschafts- und Tiermalerei. Vor 115 Jahren kam er am 17. Juni 1909 in Trossingen als Sohn von Annemarie Demetz, geborene Birk, und Johannes Demetz zur Welt. Demetz ging in Trossingen zur Schule, wo sein künstlerisches Talent entdeckt und gefördert wurde.

Anschließend besuchte er von 1930 bis 1933 die Kunstakademie in Stuttgart. Durch den Zweiten Weltkrieg war sein künstlerisches Schaffen in Bezug auf seine Heimat unterbrochen, erst 1949 kam er aus der Kriegsgefangenschaft frei. Er starb 1986.