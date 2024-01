Wird eine Klasse an der Kellenbachschule im nächsten Schuljahr in einem Container unterrichtet? Die Schülerzahlen steigen, ob die Räume der Grundschule in Schura ausreichen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

„Die Nachricht hat in der Elternschaft Wellen ausgelöst, die auch mich erreicht haben“, sagt Schuras Ortsvorsteher Wolfgang Schoch und ergänzt: „In der Kellenbachschule geht es sehr, sehr eng zu.“

Insgesamt 260 Trossinger Erstklässler müssen 2024 auf die drei Grundschulen Rosenschule, Friedensschule und Kellenbachschule verteilt werden, berichtet Trossingens Hauptamtsleiter Ralf Sulzmann. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 249. Dazu kommt, dass nicht nur Schüler aus Trossingen und Schura die Kellenbachschule besuchen, sondern auch Kinder aus Durchhausen und Gunningen.

Die Planung sieht vor, dass es an der Kellenbachschule auf Dauer pro Jahrgang zwei Klassen geben soll. „So soll es auch laut Regierungspräsidium bleiben“, bestätigte Hauptamtsleiter Ralf Sulzmann. „Nur weil sich so viele Schüler angemeldet haben, heißt es nicht, dass die auch alle hier landen werden.“

Am 24. Januar kommen die Verantwortlichen zu einer Sitzung zusammen, in der die Verteilung der Schüler festgelegt wird. „Wir sind derzeit in einem guten Dialog“, berichtet Hauptamtsleiter Ralf Sulzmann.

Bei der Verteilung gibt es verschiedene Faktoren zu bedenken: „Wer Ganztag will, der muss an die Rosenschule“, sagt Sulzmann. Außerdem gebe es in jedem Schuljahr auch Rückstellungen, also Kinder, die noch ein Schuljahr warten müssen, bis sie eingeschult werden.

Zudem gibt es sogenannte Wechselbezirke bei der Zuordnung der verschiedenen Schulbezirke. Die endgültige Anzahl der zukünftigen Kellenbachschüler und auch die Notwendigkeit eines Containers steht damit noch nicht fest.