Schura soll flächendeckend schnelles Internet bekommen. Dazu müssen mindestens 40 Prozent aller Hauseigentümer mitmachen. Mitte Oktober startet die Vorvermarktung seitens der Netcom BW. Die ist zuversichtlich, dass genügend Schuraer mitmachen. Start der notwendigen Tiefbauarbeiten könnte dann bereits Mitte kommenden Jahres sein.

„Ein Stück weit sind wir Pilot für andere“, sagt Ortsvorsteher Wolfgang Schoch zum geplanten Glasfaserausbau in ganz Schura, einem „Jahrhundertprojekt“ für den Trossinger Ortsteil. Auch für die Netcom BW sei es „Neuland, wie der Ausbau vermarktet wird in einem Gebiet, das bereits von Telekom und Vodafone ganz gut versorgt ist“. Viele Selbstständige in Schura „warten schon auf Anschlüsse und sagen, wir brauchen das ‐ es wäre fahrlässig, wenn wir nicht heute einstiegen“.

Keine Fördermittel für Trossingen

Durch das Engagement des Landkreises Tuttlingen mit Gründung der Breitbandinitiative und der Vernetzung vieler Kommunen mit der Netcom BW, einer Tochter von EnBW, sei es möglich geworden, die Strukturen zum weiteren Glasfaserausbau im Kreis zu schaffen, so Schoch. Inzwischen verfüge jede Gemeinde im Landkreis über einen Anschluss ans Glasfasernetz ‐ der „Backbone“ für Schura befinde sich bei der Kellenbachschule.

Für den innerörtlichen Ausbau seien jedoch die Städte und Gemeinden selbst verantwortlich. Und hier unterscheide sich Trossingen von den meisten Kommunen im Kreis: Während etwa in jüngster Zeit Durchhausen, Balgheim oder Böttingen zu 90 Prozent von Bund und Land gefördert worden seien, stünden für Trossingen und Schura keine Fördermittel mehr zur Verfügung, erläutert Schoch.

Grad der Versorgung bereits gut

Hintergrund sei, dass der Grad der Versorgung in der Stadt bereits so gut sei, dass keine Förderung mehr möglich sei. „Das heißt, die Stadt müsste für den Ausbau in Schura selbst aufkommen, was sie jedoch gar nicht kann ‐ für uns bedeutete das im letzten Jahr, dass wir wahrscheinlich leer ausgehen.“

Um nicht untätig zu sein, hätten sich Stadt und Stadtwerke bereits vor Jahren entschlossen, in allen Straßen, in denen Bauarbeiten geplant seien, gleich Leerrohre für einen späteren Ausbau fürs schnelle Internet einzubauen, blickt Wolfgang Schoch zurück ‐ auch in Teilen Schuras.

Netcom BW kommt auf Stadt zu

Während die Betreiber für den Glasfaserausbau, vor allem Telekom und Vodafone, sich aus wirtschaftlichen Gründen auf Ballungsräume konzentrieren würden, hätten sie für den ländlichen Raum bisher wenig Interesse gezeigt. „Umso erfreuter waren wir im vergangenen Herbst, als die Netcom auf die Stadt zukam mit dem Angebot, Schura mit eigenen Mitteln komplett mit einem Glasfasernetz auszustatten.“ Nach grünem Licht seitens des Ortschafts- und des Gemeinderats war Anfang des Jahres ein Vorvertrag abgeschlossen worden.

Nun soll als nächster Schritt die Vermarktungsphase beginnen. Innerhalb der Vorvermarktung seien 40 Prozent an Verträgen für die Hausanschlüsse mit einer Beitragsverpflichtung für zwei Jahre notwendig, damit die Netcom das Projekt finanzieren könne, setzt Schoch auf die Bereitschaft der Schuraer mitzumachen. „Denn wir haben keinen zweiten Anbieter, der bereit wäre, sich im ländlichen Raum einzubringen ‐ und damit auf lange Sicht auch keine zweite Chance.“

Werbekolonne nervt Hausbesitzer

„Auf die Marktführer Vodafone und Telekom brauchen wir nicht zu warten“, sieht Schuras Ortsvorsteher keine Alternativen. „Im Gegenteil: nach Bekanntwerden unseres Vorhabens mit der Netcom BW wurde Schura von einer Werbekolonne der Telekom geradezu überrannt, und zwar in einer äußerst aggressiven und unseriösen Weise, um ihre alte Technik noch im letzten Augenblick auf den Markt zu bringen.“ Viele Beschwerden hätten ihn erreicht. „Um die Drückerkolonne vom Hals zu bekommen, musste mancher Hausbesitzer sogar von seinem Hausrecht Gebrauch machen.“

Nach dieser Erfahrung seien die „Leute nun ein Stück weit verunsichert“. Und das wenige Tage, bevor nun auch die Netcom BW „mit ihren Werbern und Betreuern von Haus zu Haus gehen wird, ja sogar muss“. Allerdings mit einer „anderen Vorgehensweise, die mit uns abgestimmt ist“, so Schoch. „Unsere Leute sind im Namen der Netcom BW unterwegs und haben Dienstausweise dabei“, betont Michael Lisa, Account Manager Vertrieb bei dem Telekommunikationsunternehmen.

Entscheidender Standortfaktor

Schoch weist darauf hin, dass eine leistungsfähige Breitbandinfrastruktur ein entscheidender Standortfaktor sei. Auch für die Landwirtschaft sei die digitale Infrastruktur „enorm wichtig“, sagt er mit Blick auf die örtlichen Aussiedlerhöfe. „Ein Ort, der das nicht hat, wird für Fachkräfte uninteressant sein und vor sich hinaltern.“ Er spricht auch die Wertsteigerung der eigenen Immobilie durch einen Anschluss ans schnelle Internet an.

Bis zu 580 Haushalte sollen mit modernen Glasfaserhausanschlüssen ausgerüstet werden, sagt Silvia Schick, Leiterin Regulierung, Politik und Kommunikation bei der Netcom BW mit Sitz in Ellwangen. Alle Bürger seien angeschrieben worden im Vorfeld der Vorvermarktung ab dem 16. Oktober. „Es ist politisches Ziel, dass bis 2030 alle Häuser einen Glasfaseranschluss bekommen.“

Infoveranstaltung Mitte November

„Trotz anderslautender Behauptungen, die wohl zum Teil von Wettbewerbern gestreut wurden, hat sich an unseren Plänen nichts geändert“, betont Schick. Die persönlichen Besuche sind bis 11. Dezember geplant, laut Lisa getrennt nach Privat- und Geschäftskunden aufgrund unterschiedlicher Anforderungen. Schuraer könnten mit der neuen Infrastruktur mit bis zu 1.000 Mbit/s im Netz surfen ‐ zuvor müsse jedoch die notwendige Technik aufgebaut und installiert werden“, so Michael Lisa; etwa Glasfaser-Router wegen der höheren Geschwindigkeit der Datenübertragung. Nach einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten sei der Vertrag mit der Netcom BW monatlich kündbar.

„Es gab schon Gemeinden, wo die 40-Prozent-Quote nicht erreicht wurde“, sagen Michael Lisa und Silvia Schick. Je besser Kommunen bereits versorgt seien, „desto schwieriger wird es, weil die Leute den Bedarf nicht spüren“, sagt Schick. „Der wird aber kommen.“ Es sei indes „zu erwarten, dass wir die 40 Prozent in Schura schaffen“. Über Vertragsmodalitäten und technische Details informiert die Netcom BW die Schuraer am 16. November bei einer Veranstaltung ab 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus.