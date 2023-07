Keine Chance für Schotter: Schura kürt die schönsten Gärten

In Schura blüht es an allen Ecken, und damit geht auch eine Traditionsveranstaltung in die nächste Runde. Ab sofort ist die Jury des Blumenschmuckwettbewerbs wieder im Ort unterwegs. In diesem Jahr hat sich jedoch einiges geändert. Es soll nicht mehr nur um die Optik, sondern auch um ökologische Vielfalt gehen.

Eigentlich findet der Wettbewerb alle zwei Jahre statt, 2021 musste er durch die Pandemie ausfallen. „Die Zwangsunterbrechung habe ich nun für mich zur Überlegung genutzt, ob wir nach zwei Jahrzehnten nicht auch neue Wege beschreiten sollten“, sagt Schuras Ortsvorsteher Wolfgang Schoch. Das Ergebnis: Er konnte die Agendagruppe Umwelt und Artenvielfalt Trossingen für den Wettbewerb gewinnen, der nun unter dem Slogan „Mein lebendiger Garten“ stattfinden soll.

Ab Mitte Juli sind die Jurymitglieder in Schura unterwegs. An der Auswertung beteiligt sich auch Biodiversitätsplaner Philipp Unterweger, der die Agenda bereits beim Naturschaugarten unterstützte. Jeder, der in Schura wohnt, nimmt automatisch am Wettbewerb teil.

Dabei gelten die gleichen Voraussetzungen wie in den Vorjahren: Die Jury bewertet nur, was sie von der Straße aus sehen kann. Ein Grundstück betreten sie nur, wenn die Besitzer vor Ort sind und ihnen Zutritt gewähren. Wer der Jury auch Gartenstücke zeigen will, die nicht von der Straße zu sehen sind, kann sich vorab bei der Agenda Trossingen melden. „Wir werden uns Notizen machen und den ein oder anderen Vorgarten auch fotografieren“, sagt der Ortsvorsteher. Veröffentlicht werden die Bilder nur mit Zustimmung der betroffenen Bewohner.

Doch warum veranstaltet Schura diesen Wettbewerb überhaupt? „Einfach deswegen, weil Blütenpracht an Balkonen, Hauseingängen und in Vorgärten sehr wesentlich zur Verschönerung des Stadtbildes beiträgt und zudem unsere ländliche Tradition und Lebensfreude zum Ausdruck bringt“, erklärt Wolfgang Schoch.

Aber ebenso wichtig sei die Blütenpracht für Bienen und Insekten. „Private Gärten werden für die Artenvielfalt immer wichtiger — auch im ländlichen Raum“, sagt Martin Jung von der Agenda Trossingen. Mit dem neuen Konzept sollen sich auch neue Gartenfreunde angesprochen fühlen.

Ein naturnaher Garten bedeute für die Jury keineswegs „unkontrollierte Wildnis“, so Schoch, sondern Gartengestaltung mit Respekt vor der Natur. Schottergärten haben allerdings schlechte Karten. Naturnahe Gärten seien Biotope für Insekten, Schmetterlinge, Hummeln, Bienen und Vögel.

Die Preisverleihung findet im Rahmen der Einwohnerversammlung am 17. November 2023 statt. Es gibt keine Rangliste, sondern alle Gärten die als „Vorzüglich“ bewertet werden erhalten einen Preis. Den Wettbewerb gibt es bereits seit 1961. In den 70er–Jahren geriet er jedoch in Vergessenheit. 2001 hat man ihn anlässlich der 1150–Jahrfeier wiederbelebt. Damit findet der Blumenschmuckwettbewerb zum 20. Mal seit der Wiedereinführung statt.

Informationen