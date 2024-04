Hier müssen Autofahrer rund um Schura mit Straßensperrungen rechnen

Weitere Straßenbauarbeiten

Ein weiteres Straßenbauprojekt in Schura ist der Parkplatz beim ehemaligen Feuerwehrmagazin. „Entgegen unserer Hoffnung hat das Regierungspräsidium nun zum zweiten Mal hintereinander die Zuschüsse nicht gewährt“, so Schoch.

Daher will er das Projekt mit eigenen Mitteln angehen. Zur Finanzierung soll die Ertüchtigung des Rad- und Feldweges zwischen Schura und Durchhausen auf das nächste Jahr verschoben werden. Damit wären 90.000 Euro eingespart, die in den Parkplatz fließen können. Der Radweg muss dafür neu in den Haushalt für 2025 eingebracht werden.

Auch der Kreisverkehr Richtung Durchhausen soll im Herbst hergerichtet werden. Früher mit den Arbeiten zu starten, sei nicht möglich, so Wolfgang Schoch.

Einerseits, weil die jungen Pflanzen dann über den Sommer zusätzlich gegossen werden müssen, und andererseits, weil durch die Umleitung der L 429-Sperrung der Kreisverkehr stärker befahren wird, was ein Sicherheitsrisiko für die Arbeiten bedeutet.