Glasfaserausbau kann starten: Schura bekommt schnelles Internet

Es ist offiziell: Das Unternehmen NetCom BW baut das Glasfasernetz in Schura aus. Das Unternehmen mit Sitz in Ellwangen hatte angekündigt den Ausbau in Eigenleistung zu übernehmen, sofern sich 40 Prozent der Haushalte bis Stichtag 11. Dezember für einen Vertrag bei diesem Anbieter entscheiden.

308 von 572 Haushalten haben Vertrag abgeschlossen

„Nach rund acht Wochen intensiver Vertriebsmaßnahmen vor Ort konnte nun ein erstes erfreuliches Fazit unter diese Bemühungen gezogen werden“, teilte ein Sprecher von NetCom BW auf Anfrage der Trossinger Zeitung mit.

Insgesamt hätten sich seit Mitte Oktober mehr als 50 Prozent der Bürger in Schura für die Anbindung ihrer Immobilie an ein Glasfasernetz entschieden. Das entspricht 308 von 572 Haushalten. 40 Prozent waren zu Beginn als Ziel gesetzt worden, denn bei weniger Haushalten wäre der Ausbau nicht wirtschaftlich gewesen.

So geht es jetzt weiter

„Besonders bedanken möchten wir uns an dieser Stelle außerdem bei Ortsvorsteher Wolfgang Schoch für seine große Unterstützung und die sehr konstruktive Zusammenarbeit“, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

„Dank der starken Nachfrage kann das Vorhaben nun in die nächste Projektphase übergehen. Dabei stehen in den kommenden Wochen die Bauvergabe sowie detaillierte Planungsarbeiten bevor. Sofern hierfür geeignete Partner gefunden werden, wird anschließend die finale Freigabe des Ausbaus erfolgen und das Projekt daraufhin in die aktive Umsetzung übergehen.“

Das bedeutet konkret: Es werden Leerrohre sowie Glasfaserleitungen von den Verteilern vor Ort über die Grundstücke bis zu den Hausanschlüssen gelegt. Darüber hinaus wird die zur Datenübertragung notwendige aktive Technik aufgebaut und installiert und anschließend kann die neugebaute Netzinfrastruktur in Betrieb genommen werden, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

Das ändert sich durch den Ausbau

Derzeit sind die meisten Schuraer Haushalte über sogenannte Coax-Anbindung oder VDSL mit Internet versorgt, also eine Verbindung, die über 30 Megabit pro Sekunde überträgt - es zeichnet sich bereits ab, dass das auf Dauer nicht reicht.

Rein rechnerisch verdoppelt sich der Bedarf an Bandbreite alle zwei Jahre, hieß es auf einem Infoabend bei dem die NetCom BW das Projekt vorstellte. „In den erschlossenen Haushalten ist ab diesem Zeitpunkt das Surfen im Internet mit Datenübertragungsraten von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde möglich“, so der NETCom-Sprecher.