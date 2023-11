Es ist ein „Jahrhundertprojekt“, sagt Ortsvorsteher Wolfgang Schoch. Schura soll Glasfaser und damit schnelles Internet bekommen. Die NetCom BW würde den Ausbau in Eigenleistung übernehmen, sofern sich 40 Prozent der Haushalte für einen Anschluss und damit einen Vertrag bei diesem Anbieter entscheiden. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

1. Warum braucht Schura schnelleres Internet?

Derzeit sind die Schuraer Haushalte vor allem über sogenannte Coax-Anbindung oder VDSL mit Internet versorgt. 95 Prozent der Haushalte haben damit eine Verbindung, die über 30 Megabit pro Sekunde überträgt ‐ das ist jedoch langfristig gesehen zu wenig. „Schon heute ist das Arbeiten im Homeoffice für Mitarbeiter, die Daten hochladen müssen, ‐ etwa Pläne bei Architekten oder Ingenieuren ‐ kaum möglich“, erklärte Trossingens Bürgermeisterin Susanne Irion. Rein rechnerisch verdoppele sich der Bedarf an Bandbreite alle zwei Jahre. „Viele sind auch während der Pandemie mit Homeoffice und Homeschooling an ihre Grenzen gestoßen.“

Der Ortschaftsrat hat sich dafür ausgesprochen, dass Schura mit Glasfaser versorgt wird. Die Kommunen im Landkreis sind untereinander bereits mit Glasfaser vernetzt, der Anschluss zu den Haushalte ist das Nadelöhr. Mit dem Glasfaserausbau würde sich das ändern.

2. Wenn schnelles Internet so wichtig ist, warum übernimmt die Stadt den Ausbau dann nicht?

Die Stadt kann nicht tätig werden, weil sie privaten Unternehmen keine Konkurrenz machen darf, erläuterte Irion. Eingreifen dürfte Trossingen nur, wenn das Internet extrem langsam ist und die Übertragung unter 25 Megabit pro Sekunde liegt. Das ist in Schura nicht der Fall. Und auch Fördergelder gibt es nur unterhalb dieses Grenzwertes. Daher habe man sich für eine Kooperation mit der NetCom BW entschieden ‐ sofern genug Haushalte mitmachen.

3. Welche Vorteile hat ein Glasfaseranschluss?

Zum einen eine bessere Internetverbindung und zum anderen wertet ein Glasfaseranschluss die eigene Immobilie auf. Eigentümer können mit einer Wertsteigerung von fünf bis acht Prozent rechnen.

4. Unter welchen Bedingungen übernimmt NetCom BW die Kosten für den Anschluss?

Die NetCom BW kann das Projekt nur wirtschaftlich umsetzen, wenn genug Haushalte mitmachen. Von 580 Anschlussinhabern müssen sich 40 Prozent dafür entscheiden. Das Unternehmen übernimmt den Ausbau kostenlos unter zwei Bedingungen: Der Abstand von der Grundstücksgrenze bis zur Hauswand muss weniger als 15 Meter betragen und es muss ein Produktauftrag vorliegen. Steht das Haus weiter von der Grundstücksgrenze entfernt, so ist ein Glasfaseranschluss trotzdem möglich, so Alex Nemtschuk, Privatkundenberater von der NetCom BW, es werden jedoch Zusatzkosten von 85 Euro pro Meter fällig.

5. Was übernimmt die NetCom BW, was muss ich selbst machen?

Die NetCom BW übernimmt die Glasfasereinführung ins Haus und installiert einen sogenannten Konverter, der das Glasfasersignal in ein digitales Signal umwandelt. Für alles weitere ‐ also Gebäudeverkabelung ‐ ist der Eigentümer zuständig.

6. Was kostet ein Vertrag bei der NetCom BW?

Das kommt auf die Vertragsoption an. Der günstigste Vertrag beginnt bei 39,90 Euro mit einer Laufzeit von 24 Monaten bei 300 Megabits pro Sekunde im Download und 60 im Upload.

7. Also kann ich mich nach 24 Monaten für einen günstigeren Anbieter entscheiden?

In der Theorie schon. Die Glasfaserverbindung ist Open Acces. Das bedeutet, dass die NetCom BW verpflichtet ist, auch einem anderen Anbieter die vorhandene Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Dafür muss der andere Anbieter jedoch ein Nutzungsentgelt an die NetCom BW zahlen. Erfahrungsgemäß würden diese Kosten an den Verbraucher weitergegeben, so Bürgermeisterin Irion. Ob es also einen günstigeren Anbieter gibt, ist fraglich.

8. Vorausgesetzt genug Haushalte machen mit, wann habe ich dann schnelles Internet?

Ab 2024 könnte der Ausbau starten und die Haushalte würden nach und nach angeschlossen werden.

9. Wenn ich mich für Glasfaser entscheide, wird dann mein ganzer Vorgarten aufgerissen, um die Kabel zu verlegen?

Nicht unbedingt. Es gibt die Möglichkeit, die Kabel über eine sogenannte Erdrakete einzuschießen. Das ist auch die bevorzugte Variante der NetCom BW, weil sie schnell und kostengünstig umsetzbar ist. Das klappt allerdings nicht immer.

10. Bis wann muss man sich entscheiden?

Der Stichtag für die Zusage ist der 11. Dezember 2023.

11. Was passiert, wenn die Quote von 40 Prozent nicht erfüllt wird?

Dann wird Schura mittelfristig wohl kein schnelles Internet bekommen. Die Möglichkeit, schnelles Internet über die Stadt oder mit Fördergeldern umzusetzen gibt es nicht und ein weiterer Bieter ist im ländlichen Raum unwahrscheinlich.

12. Wie viele Haushalte machen bisher mit?

Bei der Infoveranstaltung in der Kellenbachhalle wurden keine Zahlen genannt. Aber bisher sind es noch zu wenige.

13. Wo kann man sich über das Projekt informieren?

Informationen zum Projekt stellt die NetCom BW online unter www.netcom-bw.de/schura zur Verfügung. Zudem sind zwei Berater der NetCom BW unterwegs und besuchen alle Haushalte. Wer nicht angetroffen wird, erhält einen Flyer mit allen Infos und die Möglichkeit, einen neuen Termin zu vereinbaren.