Der Zweite Weltkrieg war gerade mal drei Jahre vorbei und die Währungsreform mit der Einführung der Deutschen Mark am 21. Juni 1948 erfolgreich umgesetzt. Die Versorgungslage begann sich allmählich wieder zu verbessern, wenn auch bedingt durch die hohen Abgaben an die französische Besatzungsmacht, weiterhin noch angespannt war.

Kommunalpolitisch war die Zeit vor 75 Jahren von Oktober 1948 bis August 1949 schon deswegen einmalig und auch für die damalige Zeit außergewöhnlich, weil es das Doppeljahr der drei Bürgermeister war.

Gleich drei Männer im Rathaus

Ursache dafür war die im November 1948 durchgeführte Gemeinderats- und zugleich Bürgermeisterwahl. Der gewählte neue Bürgermeister, Richard Kohler, wollte zwar, durfte aber das Amt nicht antreten, der andere, Johannes Müller, als 1. Beigeordneter und damit als stellvertretender Bürgermeister gewählt, hätte das Amt kommissarisch ausüben sollen, konnte dies aber alleine nicht, weil ihm das notwendige Wissen dazu fehlte und der Dritte, der bisherige Bürgermeister Ernst Hauser, der die Erfahrung und das Wissen zwar gehabt hätte, wollte aber nicht mehr.

Um aus dieser verzwickten Situation zu kommen, fasste der Gemeinderat eine pragmatische, aber außergewöhnliche Entscheidung: Demnach wurde der frühere Bürgermeister Ernst Hauser gegen ein Honorar mit den Amtsgeschäften weiter betraut, ohne jedoch ein Zeichnungsrecht oder eine entsprechende Anordnungsbefugnis gehabt zu haben.

Ernst Hauser übernahm weiterhin Verwaltungsaufgaben

Dieses oblag, da der eigentlich gewählte Bürgermeister Richard Kohler sein Amt nicht antreten durfte, bis auf Weiteres beim 1. Beigeordneten Johannes Müller. In der Praxis lief dies dann so ab, zuerst verpflichtete der noch amtierende Bürgermeister Ernst Hauser die neu gewählten Gemeinderatsmitglieder und damit auch den zukünftig stellvertretenden Bürgermeister Johannes Müller.

Danach übergab er die Amtsgeschäfte formell an den 1. Beigeordneten. In der Folge beauftragte der Gemeinderat Ernst Hauser weiterhin mit Verwaltungsaufgaben im Rathaus. Der nun ehemalige Bürgermeister Ernst Hauser führte daraufhin die Amtsgeschäfte weiter und der 1. Beigeordnete (stellvertretende Bürgermeister), von Beruf Fabrikarbeiter und Nebenerwerbslandwirt, zeichnete die erforderlichen Unterlagen ab.

So kam es zu der Situation

Anlass für diese außergewöhnliche Situation lag in der Vorgeschichte. Nach dem Einmarsch der Franzosen in Schura setzten diese den gesamten Gemeinderat, sowie den bis dahin amtierenden Bürgermeister ab. An dessen Stelle wurde durch eine Kommission, bestehend aus Offizieren der französischen Armee, ehemaligen Sozialdemokraten und Kommunisten, Ernst Hauser als Bürgermeister eingesetzt.

Schon zwei Jahre später folgte nochmals eine Kommunalwahl. Bei der im Herbst 1948 stattgefundenen Bürgermeisterwahl wurde der frühere, bis 1945 amtierende Gemeindepfleger Richard Kohler mit sehr großer Mehrheit als neuer Bürgermeister gewählt. Als es jedoch zur Amtseinsetzung kommen sollte, verhinderten sowohl das Landratsamt als auch die französische Kommandantur die Einsetzung.

Kohler kann Amt nicht antreten

Grund dafür war, dass Richard Kohler früher Mitglied in der Partei war. Auch wenn es sich dabei nur um eine einfache Mitgliedschaft ohne weitere Funktionen in der Partei gehandelt hat, genügte dies gemäß einem Runderlass des Innenministeriums von Südwürttemberg-Hohenzollern als Hinderungsgrund.

Gemeinderat und auch der bisherige Bürgermeister Ernst Hauser waren über die unnachgiebige und harte Haltung der Behörden empört. Es war schließlich Ernst Hauser, der von sich aus den Weg nach Tübingen machte und dort sowohl beim Regierungspräsidium als auch bei den französischen Stellen um Nachsicht für Richard Kohler bat.

Aber es half nichts. Die Jahre zuvor von der Entnazifizierungsbehörde gegen Richard Kohler verhängte Sperrfrist, öffentliche Ämter bekleiden zu dürfen, blieb unangetastet.

Hauser bleibt vorerst

Das hieß, er konnte frühestens im August 1949 sein Amt als Bürgermeister von Schura antreten. So blieb Ernst Hauser noch weitere Monate defacto als Bürgermeister ohne Macht und Mandat im Rathaus.

Allerdings arbeitete Richard Kohler, der sein Brot während der ganzen Interimszeit bei der Firma Hohner verdiente, im Stillen sich schon sehr früh in die Amtsgeschäfte als Bürgermeister ein. Am 2. August 1949 wurde er schließlich offiziell zum Bürgermeister von Schura in sein Amt eingesetzt, und zwar durch den damaligen Landrat Fritz Erler selbst.

Richard Kohler übte das Amt des Bürgermeisters von Schura bis zur Eingemeindung in die Stadt Trossingen im Jahr 1971 aus. Übergangslos leitete er danach noch weitere fünf Jahre lang, bis 1976, als hauptamtlichen Ortsvorsteher die Geschicke von Schura.

Vor 75 Jahren , nach Ende des Zweiten Weltkrieges, begann für Schura eine Zeitenwende, sowohl kommunalpolitisch, wie auch in gesellschaftlichen Teilen. In unserer dreiteiligen Serie wirft Ortsvorsteher Wolfgang Schoch einen Blick zurück.