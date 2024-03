Jetzt stehen die Kandidaten für die Kommunalwahl in Schura am 9. Juni endgültig fest: Am 21. März wurde die Aufstellungsversammlung wiederholt und die Liste zusammengestellt. Erstmals können die Schuraer nun ein Kreuz machen, anstatt den Namen ihres Wunschkandidaten per Hand einzutragen.

Neue Versammlung

Die erneute Versammlung am Donnerstagabend war nötig, weil die SPD noch zwei Kandidaten auf die allgemeine Liste setzen wollte.

Daher wurden alle Kandidaten, die bereits auf der Liste standen, einzeln angefragt, ob sie mit einer Wiederholung der Veranstaltung einverstanden waren. Alle haben zugestimmt.

Diese Kandidaten stehen auf der Liste „Bürger für Schura“ Klaus Benzing Raimund Kornacker Jürgen Haller Ingo Hohner Wolfgang Schoch Jonas Keller Petra Kübler Thorsten Kuske Florian Messner Beate Reckenziegel Isabella Schöndienst Karin Stoll Lars Vosseler Anna Walter Gerhard Wehrle Silvia Wölfel

„Wir sind froh, dass wir eine Einigung gefunden haben“, sagte SPD-Ortsvorsitzender Vatche Kayfedjian.

Es ist toll, dass die Liste voll besetzt ist und auch ein kirchlicher Vertreter darauf steht. Vatche Kayfedjian

Bei den zwei neuen SPD-Kandidaten handelt es sich um den Schuraer Pfarrer Jonas Keller und Lars Vosseler. Beide waren jedoch nicht bei der zweiten Aufstellungsversammlung anwesend.

Ein weiterer parteiloser Kandidat

Mit Florian Messner gibt es noch einen weiteren neuen Kandidaten auf der Liste. Messner konnte bei der ersten Aufstellungsversammlung nicht vor Ort sein. Als er sich nachträglich bei Ortsvorsteher Wolfgang Schoch nach einem Platz auf der Liste erkundigte, erfuhr er, dass die Liste schon geschlossen war.

„Aber dann gab es die zweite Aufstellungsversammlung“, sagte Messner. Diese Chance hat der Landwirt genutzt, um sich aufstellen zu lassen. Er tritt als parteiloser Kandidat an.

Und auch die anderen Kandidaten nutzten die neue Versammlung, um sich kurz vorzustellen. Insgesamt treten 16 Personen an, acht davon werden in den Ortschaftsrat einziehen können. Ortsvorsteher Wolfgang Schoch und die Ortschaftsräte Klaus Benzing, Raimund Kornacker, Jürgen Haller und Ingo Hohner treten erneut an.

Sechs Frauen auf der Liste

Vorab hatte Ortsvorsteher Wolfgang Schoch bereits gesagt, dass er sich mehr weibliche und junge Kandidaten wünschen würde. Das hat geklappt: Insgesamt stehen sechs Frauen auf der Liste. Die jüngste von ihnen ist die 27-jährige Anna Walter. „Ich finde es wichtig, dass sich gerade junge Leute engagieren“, sagt sie.

Ich habe einen kleinen Sohn, dadurch habe ich nochmal andere Dinge gesehen, die wichtig sind und die man verbessern kann. Kandidatin Anna Walter

Vieles war bei der zweiten Versammlung nur noch Formsache. Erwin Link und Karin Stoll erklärten sich erneut bereit, die Versammlung zu leiten, die Ortschaftsräte Klaus Benzing und Raimund Kornacker bleiben Vertrauensleute der Liste.

Name und Struktur bleiben

Und auch der Name bleibt unverändert. Mit einer Mehrheit der Stimmen trägt die Wahlliste weiterhin den Namen „Bürger für Schura“. Und auch die nötigen Unterstützungsunterschriften konnten bereits eingesammelt und abgegeben werden.

Auch die Struktur der Liste bleibt gleich. Auf den vorderen Listenplätzen stehen in alphabetischer Reihenfolge die Kandidaten, die bereits Ortschaftsräte sind, danach folgen die neuen Bewerber, ebenfalls in alphabetischer Reihenfolge. Im Anschluss diskutierten die Kandidaten bereits über die nächsten Schritte. In den kommenden Wochen wollen sie sich bei den Schuraer Bürgern vorstellen.