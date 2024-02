Die nächste Wahl in Schura wird voraussichtlich anders ablaufen als die vorherigen Abstimmungen. Bei der Kommunalwahl am 9. Juni könnte der Ortschaftsrat erstmals auf Grundlage einer gemeinsamen Wahlliste bestimmt werden.

Ein Zettel, acht Zeilen

Bisher gab es in Schura eine Persönlichkeitswahl. Bürgerinnen und Bürger erhielten bei der Wahl einen Zettel mit acht Zeilen, in die sie eintragen konnten, wer künftig einen Sitz im Ortschaftsrat bekleiden soll. Das Verfahren führte jedoch auch zu Missverständnissen, etwa weil Personen den gleichen Namen hatten.

„Bei der letzten Ortschaftsratwahl wurden insgesamt 106 verschiedene Personen eingetragen, von denen die Verwaltung gar nicht wusste, ob diese überhaupt kandidieren wollten oder wählbar waren“, erklärt Ortsvorsteher Wolfgang Schoch. Die Folge war ein „wahnsinniger Verwaltungsaufwand“.

So kann die Wahl bald aussehen

Wie die Wahl zukünftig umgesetzt werden kann, das erläuterte Trossingens Hauptamtsleiter Ralf Sulzmann im Ortschaftsrat. Die Wahlvorschläge könnten von verschiedenen Trägern eingereicht werden, etwa von Parteien.

Aber auch sogenannte nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen, im Klartext also eine Gruppe Bürgerinnen und Bürger, kann eine Liste zusammenstellen. Dazu muss es eine Aufstellungsversammlung geben, in der zwingend geheim über die Liste abgestimmt wird.

Die Kandidaten auf dieser Liste müssen anschließend gemäß Paragraph 8 des Kommunalwahlgesetzes - um die Ernsthaftigkeit ihrer Kandidatur zu belegen - eine Liste mit zehn Unterstützungsunterschriften vorlegen.

Es dürfen doppelt so viele Bewerber aufgestellt werden, wie es Plätze im Gremium gibt. Im Falle des Schuraer Ortschaftsrates mit seinen acht Sitzen kann die Liste also 16 Personen umfassen. Freie Zeilen auf dem Wahlzettel, in denen man Vorschläge eintragen kann, wird es weiterhin geben.

Ortschaftsrat muss neutral bleiben

Diese Änderungen bei der Kommunalwahl werden aber nicht vom Ortschaftsrat ausgehen: „Weder ich als Ortsvorsteher, noch der Ortschaftsrat dürfen sich in ihrer jeweiligen Funktion formell aktiv in die Wahlvorbereitungen einbringen, müssen sich neutral verhalten, wohlgemerkt in Verbindung mit ihrer Funktion“, so Schoch.

Daher hat der Ortschaftsrat zu diesem Thema auch keinen Beschluss gefasst, sondern nur ein Stimmungsbild eingeholt. Das ist jedoch durchweg positiv. Die einhellige Meinung: Eine Liste würde die Wahl vereinfachen.

Die wichtigsten Termine

Und auch Bürger aus Schura haben sich bereits bereiterklärt, eine Initiative zu bilden, um eine Wahlliste zusammenzustellen. Zu diesem Zweck gibt es am 1. März um 18.30 Uhr ein Treffen im evangelischen Gemeindehaus in Schura.

Am Montag, 8. April 2024, muss die erstellte Kandidatenliste beim Gemeindewahlausschuss vorliegen. Am 16. Mai werden die Kandidaten dann der Öffentlichkeit vorgestellt.

Bürger sollen sich einbringen

Ortsvorsteher Wolfgang Schoch appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, sich an diesem Prozess zu beteiligen: „Jede Gemeinde, jede Ortschaft wie Schura benötigt engagierte Menschen, die bereit sind, sich für die Dorfgemeinschaft als Ortschaftsrat einzubringen.“ Als gewählter Vertreter habe man das Recht, Vorschläge einzubringen und Anträge zu stellen, so der Ortsvorsteher.

Er hofft zudem, dass sich verstärkt auch junge Menschen einbringen, auch wenn ihm bewusst sei, dass das nicht immer zu den beruflichen Plänen oder einem Studium in einer anderen Stadt passe. „Dies war auch in den meisten Städten der Grund, weshalb dort eingeführte Jugendgemeinderäte nicht funktioniert haben, zumindest nicht auf die Dauer von fünf Jahren. Dennoch brauchen wir deren Meinung und Votum.“

Ebenso wünscht sich Schoch, dass künftig auch Frauen im Ortschaftsrat vertreten sind. „Ein solcher Mix aus Alt und Jung und aus beiden Geschlechtern bringt nicht nur frische Denkweisen in das Entscheidungsgremium, sondern beeinflusst auch dessen Qualität und Akzeptanz.“