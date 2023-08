Die Bürgerinitiative gegen Giftmüll Schura unterstützt weiterhin die Umweltschützer im Elsass. Die beiden Initiativen bezweifeln laut einer Pressemitteilung das Ergebnis eines Gutachtens zu einer Deponie in Frankreich. Nun wollen sie ein „neutrales Gutachten“ erstellen lassen.

Seit gut 25 Jahren bestehe die Partnerschaft zwischen der Bürgerinitiative Destocamine im Elsaß und der Bürgerinitiative gegen Giftmüll Schura, so Andreas Solleder, Sprecher der BI Schura. Unter dem Motto: „Kein Giftmüll aufs Land!“ hätten die Bürgerinitiativen von Baar und Ostalb ihre Solidarität mit den Franzosen und gezeigt und gefordert, „Giftmüll über Tage, überdacht, sicher und für mögliche Recyclingprozesse rückholbar zu deponieren“.

Gefahr durch Leckschlagen

Während die Baar „wenigstens in absehbarer Zeit von einer Giftmülldeponie verschont“ bleibe, „kämpfen die französischen Freundinnen und Freunde nach wie vor dafür, dass eingelagerter gefährlicher Giftmüll aus dem Bergwerk Joseph–Else in Wittelsheim geborgen wird, weil die Gefahr besteht, dass durch ein Leckschlagen der Deponie eines der größten Grundwasservorkommen Europas vergiftet werden könnte“.

Man beruft sich auf ein Gutachten, das gerade von diesem Betreiber in Auftrag gegeben wurde. Andreas Solleder

42.000 Tonnen Giftmüll seien vor Jahren in das Bergwerk mit dem Versprechen verfrachtet worden, „diesen nicht dauerhaft dort zu belassen“, so Solleder. An dieses Versprechen aber wolle sich der Betreiber der Deponie MDPA (Mines de Potasse dÀlsace), die hauptsächlich dem französischen Staat gehöre, nicht mehr halten“.

Forderung nach sicherer Deponierung

Während dieser nun den Giftmüll mit umfangreichen Betonbarrieren verschließen wolle, fordern die Bürgerinitiativen „die Rückholung und sichere Deponierung des Giftmülls“. MDPA aber meine, „dass dieses Unterfangen zu gefährlich und zu teuer sei“, so Solleder. „Man beruft sich auf ein Gutachten, das gerade von diesem Betreiber in Auftrag gegeben wurde.“

Die Bürgerinitiativen bezweifelten das Ergebnis des Gutachtens „und sehen darin erhebliche Fehler“. Daher wollen die Initiativen laut Mitteilung ein neutrales Gutachten erstellen lassen. Gemeinsam mit der Naturschutzorganisation Alsace Nature wollen sie das Gutachten in Auftrag geben.

Hohe Kosten

Um dieses finanzieren zu können, sei die stattliche Summe von 38.000 Euro notwendig, die hauptsächlich von Spenden getragen werde. Auch in der Bürgerinitiative Schura wurde gesammelt, berichtet Solleder — und so konnte nun der Betrag von 615 Euro in Wittelsheim Vertretern von Destocamine und Alsace Nature überreicht werden.