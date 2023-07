Autoreifen, gefüllte Farbeimer, Hausmüll: Was allein in den vergangenen Wochen in den Wäldern rund um Schura entsorgt wurde, sorgt für Kopfschütteln. Der Ortschaftsrat will dem wilden Müll nun den Kampf ansagen. Nur wie?

Es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Axel Pecher

„Die Verschmutzung unserer Wälder durch illegale Ablagerung von Abfällen hat in den letzten Jahren drastisch zugenommen“, sagt Ortsvorsteher Wolfgang Schoch. Allein in der zweiten Juliwoche musste Schoch dreimal den Bauhof losschicken, um die Müllablagerungen zu entsorgen. „Und ich weiß jetzt schon, dass in ein paar Wochen das Spiel von neuem losgeht“, sagt er.

Müll gefährlich für Tiere

Die Abfälle sorgen gleich für mehrere Probleme: Abgesehen vom ökologischen Schaden stellen die Abfälle — je nachdem, ob es sich um Giftstoffe, Gefahrgut oder verdorbene Lebensmittel handelt — eine Gefahr für Tiere dar. Außerdem ist die Entsorgung teuer. „Für die Beseitigung des illegalen Mülls kommen jährlich hohe Beträge zusammen, die von der Allgemeinheit getragen werden müssen“, so Schoch.

In Schura gibt es gleich mehrere Problemstellen für wilden Müll: Betroffen sind die Waldeinfahrten in den Wald Brühl und Laubenhardt, der erste Waldweg nach dem Kreisverkehr Richtung Spaichingen, die Zufahrt zum Wiesenlochweg, die Zufahrten zum Hölzleweg sowie die Waldwege nach dem Kreisverkehr Richtung Tuningen sowie die Einfahrt zum „Hübschen Hölzle“.

Es drohen Geldstrafen

Es ist kein Kavaliersdelikt, wenn jemad seinen Müll einfach in den Wald kippt, betont der Ortsvorsteher. Dabei handelt es sich um eine Ordnungswiedrigkeit oder im schlimmsten Fall um eine Straftat. „Laut Bußgeldkatalog liegen die Geldstrafen in der Regel zwischen 100 und 800 Euro. Viel zu wenig, wie ich meine“, sagt der Ortsvorsteher.

Das hört sich jetzt drastisch an. Mein Vorschlag: Schura macht die Wälder zu Wolfgang Schoch

Besonders unverständlich sei die wilde Müllablagerung, weil Sperrmüll und dergleichen auf den Deponien im Kreis Tuttlungen kostenlos entsorgt werden könne.

Doch was kann man dagegen machen?

„Das hört sich jetzt drastisch an. Mein Vorschlag: Schura macht die Wälder zu“, schlägt der Ortsvorsteher vor. Als erfolgreiches Beispiel steht Tuningen Pate. Nachdem dort alle Waldzufahren mit einer Schranke gesichert wurden, habe sich die Situation dort verbessert.

An den Schranken soll es zudem Hinweisschilder geben, die auf das Problem der Müllablagerungen und die Bußgelder hinweisen.

Doch auch diese scheinbar einfache Lösung bringt Probleme mit sich. Für das Aufstellen der Schranken wird die Zustimmung des Forstes, der Jagdpächter und der Privatwaldeigentümer benötigt. Dazu kommt, dass das Aufstellen der Schranken mit Kosten verbunden ist.

Mit 2.000 bis 3.000 Euro pro Schranke müsse man rechnen. „Die Kosten dürften allerdings, sollten die Schranken auch nur teilweise wirken, im Vergleich zu den jährlich anfallenden Entsorgungskosten durch den Bauhof, schnell amortisiert sein“, sagt Ortsvorsteher Schoch.

Verlagerung des Problems befürchtet

Die restlichen Ortschaftsräte standen dem Vorschlag eher skeptisch gegenüber, vor allem, weil sie eine Verlagerung des Problems befürchten. Wer den Kofferraum voller Müll habe, der kann ihn auch einfach vor die Schranke kippen. „Es ist ein Kampf gegen Windmühlen“, bestätigte auch Trossingens Ordnungsamtsleiter Axel Pecher. Die Müllsünder kamen meistens nachts und seien schwer zu erwischen.

Untätig bleiben wollte der Ortschaftsrat aber nicht. Die Schranken sollen an zwei Stellen, die besonders stark betroffen sind, getestet werden. Die Zufahrt zu den Waldwegen nach dem Kreisverkehr Richtung Spaichingen und Richtung Tuningen könnten also schon bald hinter einer Schranke verschwinden.