Es ist das erste mal, dass es in Schura eine Listenwahl für die Kommunalwahlen am 9.Juli 2024 geben wird. Bis jetzt haben sich 13 Bürgerinnen und Bürger, davon vier Frauen bereit erklärt, für den Ortschaftsrat zu kandidieren.

Der ehemalige Bürgermeister von Durchhausen und Bürger von Schura, Erwin Link leitete die Regularien der Nominierung. Ihm zur Seite stand Ortsvorsteher Wolfgang Schoch. Er betonte ausdrücklich, dass er als Bürger hier fungiere und nicht als Ortsvorsteher.

So wurde bisher gewählt

Bisher war es in Schura so, dass es einen neutralen Wahlzettel gab, auf dem jeder einen Namen eintragen konnte. So wurden zum Beispiel an der letzten Wahl 106 Bürger gewählt.

Dabei braucht es nur acht Personen für den Ortschaftsrat. Die Auszählungen waren dadurch kompliziert, auch wegen schlecht lesbarer Namen oder Doppelnamen.

So sieht der neue Wahlzettel aus

Es gibt nun eine Liste mit 16 Zeilen. Die 13 Personen stehen nun schon auf der Liste. Zuerst die Personen, welche wieder kandidieren, dann folgen die Neubewerber.

Wie soll nun die Liste benannt werden? Zwei Vorschläge standen zur Wahl. Zum einen „Bürger für Schura“ oder „Wir für Schura“. Es wurde abgestimmt mit dem Ergebnis von elf Stimmen für „Bürger für Schura“.

Wichtige Themen im Rat

Die Bedeutung der Arbeit des Ortschaftsrates betonte Ortsvorsteher Wolfgang Schoch.

Wir werden in Trossingen wahrgenommen. Wolfgang Schoch

Für die kommende Wahlperiode stehen viele Punkte auf der Agenda, unter anderem Straßenbau, Energieversorgung, Umweltmaßnahmen und ein Radwegkonzept. „Dicke Bretter“ müssen noch gebohrt werden beim Thema Wärmenetze.

So gibt es viel zu tun für den 1047 Einwohner zählenden Trossinger Ortsteil Schura.

Hier nun die Namen der Kandidaten:

Wolfgang Schoch

Klaus Benzing

Reimund Kornacker

Jürgen Haller

Ingo Hohner

Silvia Wölfel

Gerhard Wehrle

Isabella Schöndienst

Karin Stoll

Anna Walter

Thorsten Kuske

Beate Reckenziegel

Petra Kübler

Als Vertrauensleute der Liste wurden einstimmig Klaus Benzing und Reimund Kornacker gewählt.