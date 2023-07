Traditionelles Annafest in Fridingen gefeiert

Gemäß einer über 250 Jahre alten christlichen Tradition feierte die katholische Kirchengemeinde St. Martinus am letzten Wochenende das Annafest. Dieses Kirchenfest und die Verehrung der Heiligen Mutter Anna sind in der Bevölkerung seit jeher tief verwurzelt.

Zum Auftakt fand am Samstagabend in der Pfarrkirche ein vom Kirchenchor musikalisch gestalteter Gottesdienst mit dem Fridinger Pfarrer Gerwin Klose und Pfarrer Richard Grotz (Tuttlingen) statt. Angeführt von den Kreuz und Fahnen tragenden Ministranten zogen die beiden Geistlichen und viele Gläubige in Begleitung der Stadtkapelle unter Stabführung von Heiko Klaiber in einer langen Lichterprozession zur St. Anna–Kapelle. Dort wurde die Statue der Heiligen Mutter Anna–Selbdritt abgeholt und von Ministrantinnen zum Kirchplatz getragen, wo Pfarrer Richard Grotz eine ergreifende Predigt zu aktuellen Themen unserer Zeit hielt. Er betonte, die Kirche sei heute nicht am Tiefpunkt, wie oft fälschlicherweise dargestellt werde. Vielmehr ermutigte er die Zuhörer, nach dem Vorbild der Heiligen Familie am Glauben und Gebet festzuhalten. Der erste Teil des Kirchenfests klang mit einem gemütlichen Beisammensein mit Bewirtung aus.

Nach der Eucharistiefeier am Sonntagmorgen fand von der Pfarrkirche aus eine von der Stadtkapelle unter Leitung von Hans Schwarz musikalisch umrahmte eucharistische Prozession statt. Pfarrer Gerwin Klose trug in Begleitung der Ministranten, Erstkommunionkinder, Himmelträger und zahlreicher Gläubiger die Monstranz unterm „Himmel“ in die St. Anna–Kapelle. Bei der Prozession wurde die Anna–Statue von Ministrantinnen von der Kirche aus wieder in die Kapelle zurückgetragen. Zum Schluss dankte der Ortsgeistliche allen, die zum guten Gelingen der Prozession und des Anna–Festes beitrugen.

Gut besucht war nachmittags die weltliche Feier mit Bewirtung beim katholischen Gemeindehaus, bei der erstmals ein Kinderprogramm angeboten wurde.

Nach der Prozession wurden in der St. Anna–Kapelle bis zum Abend Betstunden gehalten. Eine Andacht mit Pfarrer Joseph Mujuni in der St. Anna–Kapelle beschloss das gelungene Anna–Fest 2023, bei dem wie seit alters her oft das „Anna–Lied“ gespielt und gesungen wurde.