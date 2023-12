Traditioneller Nikolausbesuch beim TB Weilheim

Dieses Jahr traf sich die TB Familie am ersten Advent in der Jahnhalle zur Nikolausfeier. Nach dem Einmarsch der Kinder in die gut besetzte Halle und einer kleinen gemeinsamen Aufwärmgymnastik begrüßte Achim Grüner (1. TB-Vorstand) die Gäste. Danach waren die Kinder an der Reihe und zeigten was sie das Jahr über gelernt haben. Die Kinder vom Vorschulturnen gefolgt vom Schülerturnen zeigten Auszüge aus den Übungsstunden.

Thomas Zepf und Achim Grüner hatten die freudige Aufgabe, 27 jungen Sportlern (bis 14 Jahre) das „Deutsche Sportabzeichen“ zu überreichen.

Im Anschluss unterhielt die Gruppe „Sports, Dance and Fun for Girls“ das aufmerksame Publikum mit einem Tanz. Weiter ging es mit einer Staffel für alle Kinder, die Lust auf Bewegung hatten. Es folgte die Gruppe „Vertikaltuch“, die auch in kleiner Besetzung wieder mit einem tollen Auftritt begeisterte. Zum Abschluss stand bei der Vorführung Schneeballschlacht der HSG Minihandball-Mannschaft Weilheim die Koordination im Vordergrund.

Nun war es so weit, alle Kinder versammelten sich auf der Bühne, um den Nikolaus mit seinem Begleiter Knecht Ruprecht mit dem Lied „Lasst uns froh und munter sein“ zu begrüßen. Nach der Nikolausrede und der Bescherung konnten die Gäste den Nachmittag in der vom Lauftreff bewirteten Halle in gemütlicher Runde ausklingen lassen.

Herzliches Dankeschön an die Sponsoren, die Kuchenspender, das Lauftreff-Wirte Team, die Bedienungen, die Übungsleiter und alle Helfer die diesen Nachmittag durch ihren Einsatz erst möglich gemacht habe.