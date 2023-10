Tradition und Brauchtum muss man leben und gestalten

Am 1. Oktober konnten wir unser 50-jähriges Vereinsjubiläum feiern. Viele Stunden zuvor traf sich die Vorstandschaft, allen voran die 1. Vorsitzende, Monika Wachter, um das Fest zu planen.

Als Highlight sollte es eine Bilderausstellung „Ansichten unseres Dorfes früher und heute“ geben. Wir freuten uns über viele Bilder, die uns von der Dorfgemeinschaft zur Verfügung gestellt wurde. Die neuen Ansichten unseres Dorfes wurde von Laura Fritz und Paul Fecht fotografiert. Anschließend konnten wir die Bilder, sortiert nach Straßen und Ortsteilen, auf Tafeln anbringen. Nachdem am Samstag alle Arbeiten erledigt waren, freuten wir uns auf das Fest.

Los ging es am Sonntagmorgen mit einem Festgottesdienst. Leider war der Gottesdienst nicht sonderlich gut besucht, was prompt von unserem Pfarrer bemängelt wurde. Nach dem Gottesdienst ging es in unser Bürgerhaus zum Festakt und Eröffnung der Bildergalerie. Monika Wachter konnte viele Gäste begrüßen, darunter Frau Bürgermeisterin Kölzow, die Ehrenmitglieder Anton Kille und Peter Wirth und vom Heimatkreis Fridingen Herr Wirth, Frau Karl und Herr Hipp, sowie vom Heimatverein Mühlheim Frau Scheunemann.

Anton Kille und Peter Wirth sprachen Grußworte. Auch Wolfgang Wirth vom Heimatkreis Fridingen ließ es sich nicht nehmen, ein paar Worte zu sagen und überreichte zwei wunderschöne Bilder, gemalt von der Buchheimerin Frau Wohnhas. Die Bilderausstellung war ein voller Erfolg. Ältere und Jüngere Mitbürger waren begeistert.

Weiter ging es mit Frühschoppen, Mittagessen und später gab es noch eine reichhaltige Kaffee- und Kuchentafel. Die Musikkapelle Buchheim und das Duo Infernale aus Trossingen mit ihren Akkordeons unterhielten die Gäste auf das Beste. Um 18 Uhr war unser Fest dann zu Ende. Unter dem Motto „Viele Hände ‐ schnelles Ende“ wurde das Bürgerhaus gereinigt. Nur durch die Mithilfe vieler Helfer konnten wir das Fest bewältigen und zu einem besonderen und wunderschönen Tag machen.

Am 3.und am 8. Oktober war die Bilderausstellung nochmals geöffnet. An beiden Tagen war die Ausstellung nochmals sehr gut besucht. Ganz besonders freuten wir uns über das Interesse unserer jungen Generation. Es war für sie ein Erlebnis zu sehen, wie unser Dorf früher ausgesehen hat und wie sich Buchheim bis heute weiter entwickelt hat.