Tombola für Tempolimit

Bei einem Quiz mit Fragen zu einem generellen Tempolimit von 130 km/h in Deutschland konnten Marktbesucher am Stand der Tuttlinger fff–Gruppe nicht nur einiges dazulernen, sondern hatten auch die Chance, einen der hochwertigen Preise zu gewinnen. Die Preise — ein hochwertiges Regencape und eine ebenso hochwertige Fahrradpumpe — waren gesponsert von der Vaude–Filiale und dem Fahrradladen Bike Corner in der Wilhelmstraße.

Viele der Fragen, die aus den aktuellen Ausgaben 18 und 19 der „Die Zeit“ entnommen waren, konnten nicht so ohne Weiteres beantwortet werden. Hätten Sie beispielsweise gewusst, dass nur drei Länder weltweit kein generelles Tempolimit haben, nämlich Haiti, Nordkorea und Deutschland? Dass 28 Prozent der Meeresverschmutzung mit Mikroplastik durch den Reifenabrieb des Autoverkehrs verursacht werden? Oder dass ein Tempolimit von 130 km/h einen Anteil von immerhin acht Prozent Einsparung der 85 Millionen Tonnen sein könnte, zu der sich Deutschland bis 2035 verpflichtet hat?

Wer sich gerne mit oder bei der Tuttlinger fff–Gruppe engagieren möchte, Fragen oder Anregungen hat, kann sich gerne unverbindlich unter [email protected] an die Gruppe wenden.