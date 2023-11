Tobias Zenger als Hexenmeister der Burghexen wiedergewählt

Hexenmeister Tobias Zenger begrüßte zur ordentlichen Jahresversammlung eine stattliche Anzahl von 70 Burghexen und richtete sodann seine Dankesworte an alle Hexen für die Mithilfe gelungener Veranstaltungen. Im Jahr nach Corona endlich wieder eine coole Fasnet feiern mit vielen Freunden und Bekannten. Engagiert in der Brauchtumspflege der Dorffastnacht macht natürlich das wilde Treiben bei Umzügen besonders Spaß. Die Busfahrten zu den Umzügen hat die Vereinskasse in der vergangenen Saison mit 8000 Euro belastet. Daher die Bitte des Hexenmeisters, die Anmeldung zur Umzugsteilnahme auch einzuhalten. Vier neue Burghexen wurden in Hexengruppe aufgenommen. Die Kasse verfügt nach vorgelegter Bilanz von Marcel Kästle noch über ein gutes Finanzpolster. Schriftführerin Kristina Horn erinnerte nochmals an die letzten Begebenheiten.

Problemlos wurden die Wahlen zur Vorstandschaft von Ortsvorsteher Günter Binder abgehandelt. Vorsitzender Tobias Zenger wurde einstimmig auf weitere zwei Jahre bestätigt. Personelle Verschiebung gab es beim Häswart. Leonie Kästle übergibt an Robin Käser und übernimmt die Funktion der Kassenführung, die Marcel Kästle abgab. Laurin Käser wurde in der Funktion „Häswart“ bestätigt. Ebenso bleibt Benjamin Lehmann weiterhin Kassenprüfer. Die Homepage der Burghexen betreut Mathias Bruch. Nach zehn Jahren suchen die Burghexen für Sebastian Mülherr einen Fahrer für den Hexenwagen. Dies ist eine verantwortungsvolle Aufgabe beim Umtrieb der wilden Hexen. Für mehr Sicherheit soll die Zahl der mitfahrenden Hexen begrenzt werden, so die Information von Tobias Zenger. Bürgermeisterin Marina Jung brachte ihre Freude darüber zum Ausdruck, da sich viele Jugendliche im Schwandorfer Vereinsleben engagieren.

Die kommende Kampagne 2024 ist sehr kurz. Für die Burghexen beginnt sie mit einem Fasnet-Opening am 5. Januar im Bürgersaal für geladene Gruppen, da die Zahl der Besucher begrenzt ist. Bis Aschermittwoch fahren die Hexen nach Mengen, Möhringen, Zoznegg, Veringenstadt und Bietingen, nach Aschermittwoch noch nach Thayngen/Schweiz. Obwohl sich Burghexen und Burgwichtel gegenseitig ab und an mal necken, an Fasnet sind sich beide Gruppen einig und geben bei gemeinsam besuchten Narrentreffen in der Vielzahl der Hästräger ein imposantes Bild.