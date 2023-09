Tischtennis Laienturnier des TTC Spaichingen

Der TTC Spaichingen hat nach langer Zeit mal wieder ein Tischtennis Laienturnier ausgetragen. Mit der Resonanz war der erste Vorsitzende des TTC, Heiko Paitz sehr zufrieden da man ja im Vorfeld nicht wusste, wie so ein Turnier in Spaichingen ankommen würde.

So gab es bei einer Spielzeit von fast fünf Stunden gute und spannende Spiele zu sehen. Eine Laienmannschaft bestand aus drei Spielern. Zunächst wurde in zwei Vierergruppen Jeden gegen Jeden gespielt. In der Gruppe A setzte sich die Mannschaft Osmanische Rückhand Schelle in der Besetzung Tim Wenzler, Paul Merkt und Jochen Merkt glatt mit 6:0 Punkten vor dem Team 7 in der Besetzung Kaya Fatih Cetin, Cebrai Avci und Emre Avic durch, die es auf 4:2 Punkte brachten.

In der Gruppe B siegte Fireball (Markus Winkler, Anna-Lena Sitzler, Edwin Pfundstein) mit 6:0 Punkten vor Schnelle Kelle (Moritz Bähr, Marlon Frech, Bennet Knebel). Im Halbfinale siegte dann die Osmanische Rückhand Schelle klar mit 3:0 gegen die Schnelle Kelle, im anderen Halbfinale gewann Fireball mit 3:1 gegen das Team 7. Die Osmanische Rückhand Schelle konnte dann auch das Finale klar mit 3:0 gegen Fireball gewinnen und sich somit den Pokal ungefährdet sichern