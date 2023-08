Tirol lockt die Immendinger Reisefreunde

Seit beinahe 30 Jahren ist Familie Hiestand im Schwarzwaldverein Immendingen für die Organisation der Auslandsreisen zuständig. 2022 waren der Garda– und der Ledrosee das lohnenswerte Ziel. In diesem Jahr ging es vier Tage in die österreichischen Alpen mit dem Schwerpunkt Zillertal.

Am Bodensee entlang und über den Arlbergpass wurden Innsbruck und schließlich Hall in Tirol erreicht. Eine längere Mittagspause in der schönen Altstadt gab Einblicke in die Vergangenheit und das Leben im Nachbarland. Die freundliche Begrüßung im Auffacher Hof in der Wildschönau und die erste Verwöhnmahlzeit im Super–Hotel schlossen diesen ersten Tag ab.

Trotz tränenreichen Himmels wurde auch Mayrhofen, der populärste Ort des Zillertals, besucht. Der Gogelhof mit dem Kaiserschmarren Essen bei Musik und dem Achensee, Tirols größtem und schönsten See am Karwendelgebirge, beeindruckten die Besucher sehr. Weitere Höhepunkte waren der Besuch der urigen Gramai–Alm am Naturschutzpark Karwendel, der dortige kleine Bauernmarkt und der erheiternde Museumsfriedhof in Kramsach.

Die Rückreise mit Walter durch das Inntal und über das Seefelder Plateau ermöglichte noch einen längeren Aufenthalt im Schatten der Zugspitze, in Garmisch–Partenkirchen. Die Unermüdlichen nutzten auch diese Gelegenheit für eine zünftige Wanderung. Die zufriedenen Teilnehmer rätseln schon jetzt, wohin die Auslandsreise 2024 wohl führen wird.