Ganz ohne Narretei geht es dieses Wochenende nicht zu, soviel ist klar. Wer sich davor lieber den ernsten Dingen des Lebens widmen will, findet die Veranstaltung seiner Wahl am Samstag auf der Straße in Tuttlingen - demonstrieren ist angesagt!

Einblicke in die Kindergärten

Wann: Freitag, 2. Februar, 14 bis 17 Uhr

Wo: alle Trossinger Kindergärten

Die Kindergärten und Krippen in Trossingen stellen sich am Freitagnachmittag persönlich vor. Es gibt Spiel- und Bastelangebote, die Möglichkeit, mit Erzieherinnen und Erziehern ins Gespräch zu kommen und einen Blick in die Räume zu werfen. Die Stadt weist darauf hin, dass an diesem Tag keine Kindergarten-Anmeldungen stattfinden.

Second-Hand-Börse

Wann: Freitag, 2. Februar, 17 bis 19 Uhr

Wo: Evangelisches Gemeindehaus, Gartenstraße 1, Tuttlingen

Eintritt: frei

Die Kleiderbörse richtet sich an Damen und junge Erwachsene. Angeboten werden Kleidung, Schuhe, Handtaschen, Schals und Accessoires. Parallel dazu gibt es eine Bücherbörse mit aktueller Unterhaltungs- und Sachliteratur.

Alle demonstrieren!

Wann: Samstag, 3. Februar, 10.30 Uhr

Wo: Stadtgarten und Marktplatz, Tuttlingen

Eintritt: frei

Tuttlingen schließt sich den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie und Vielfalt an. Unter dem Motto „Tuttlingen ist bunt“ haben sich Parteien, soziale Einrichtungen, Vereine und andere Organisationen zusammengetan und gehen gemeinsam auf die Straße. Los geht es um 10.30 Uhr mit einem Marsch vom Stadtgarten bis zum Marktplatz. Dort soll ab 11 Uhr eine Kundgebung mit mehreren Rednern und Live-Musik stattfinden.

Showtanz- und Gardewettbewerb

Wann: Samstag, 3. Februar, 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr)

Wo: Festhalle Deilingen

Schwingt die Beine hoooooch! Der groß Garde- und Showtanzwettbewerb der Narrenzunft Deilingen-Delkhofen steht an. Was die Zünfte zu bieten haben, zeigen sie in der Festhalle. Anschließend ist Party mit einem DJ angesagt.

Im Frack auf die Fasnet

Wann: Samstag, 3. Februar, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr)

Wo: Schlosshalle Wurmlingen

Eintritt: 10 Euro im Vorverkauf, 12 Euro an der Abendkasse

Das Häs bleibt im Schrank! Bei der Turnerfasnet in Wurmlingen ist dieses Jahr Abendgarderobe angesagt. Aus einem besteimmten Anlass: Der TV Wurmlingen feiert dieses Jahr seinen 125. Geburtstag. Dazu dürfen sich Besucherinnen und Besucher mal richtig in Schale schmeißen und dann den Gruppen auf der Bühne zujubeln: Jazztanz, Garde, Tanz der Herren. Und Live-Musik ist auch geboten!