Auf geht’s, Tanzbein schwingen, Akrobatik! Keine Sorge: zugucken geht auch. Hier sind unsere Tipps fürs Wochenende.

Goldener Jazz

Wann: Freitag, 26. Januar, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr)

Wo: Kulturkasten, Katharinenstraße 9

Eintritt: kostenlos

Mit dem Jazz-Projekt „Kind of Blue“ beginnt die inzwischen äußerst beliebte Reihe des „jazzclub d’or“ mit einer Jazzband aus dem Raum Schwarzwald-Baar und Bodensee. Es spielen Christopher Grimm an der Trompete, Bernhard Schiele am Saxophon, Jens Berger am Piano, Florian Jorga am Schlagzeug und Elmar Lieber an Kontra- und E-Bass.

Zu hören sind neben den bekannten Jazz-Standards wie „All the things you are“ eher selten gespielte Kompositionen und filigrane Arrangements im Stil von Art Blakey’s Messengers und Wayne Shorter. Ebenso zählen ausgefallene Bossa-Novas wie „Beija Flor“ und „Triste“ zum Repertoire der seit 2015 bestehenden und 2022 neu formierten Band.

Twirling in der Sporthalle

Wann: Samstag, 27. Januar, 12.30 bis 17 Uhr, und 28. Januar, 10 bis 14 Uhr

Wo: Marquardt-Hall Rietheim-Weilheim

Eintritt: kostenlos

Wo sonst die Handballer auf die Jagd gehen, werden am 27. und 28. Januar die Twirling-SportlerInnen gekonnt ihre Stäbe durch die Luft wirbeln lassen. Twirling ist eine Sportart, die jeden begeistert, der Tanz in Verbindung mit Turnen und Ästhetik mag.

Beim Twirling wird das Sportgerät - ein armlanger Metallstab - gedreht, am Körper gerollt, oder auch hoch in die Luft geschleudert, während unter dem Stab tänzerische und akrobatische Elemente ausgeführt werden. Der MMC Twirling-Sport Verein aus Villingen-Schwenningen lädt ein zu spannenden Wettkämpfen um den Offenen Baden-Württemberg Cup, zu dem Spitzen-TwirlerInnen aus ganz Deutschland erwartet werden. Der Verein bewirtet die Veranstaltung.

Winterlicher Liederabend

Wann: Samstag, 27. Januar, 19.30 Uhr

Wo: Edith-Stein-Haus Spaichingen

Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 7 Euro

Bereits 2018 und 2022 begeisterte Regina Greis das Publikum in Spaichingen mit ihre beiden Chanson-Abenden „How to be a woman/ 100 Jahre Frauenwahlrecht“ und „Unbreakable Marilyn“. Deshalb freut sich die katholische Kirchengemeinde, dass sie Regina Greis für einen weiteren Auftritt im Edith-Stein-Haus mit ihrem neuen Programm „Die Winterreise und andere Fluchtgeschichten“ gewinnen konnte.

Begleitet wird sie am Klavier wieder von Klaus Hügl. Den bekannten Liedern von Franz Schubert werden Erzählungen von Menschen, die vor Krieg, Hunger und Katastrophen flüchten mussten, an die Seite gestellt. Die beiden Sprecherinnen Juliane Avcu und Undine Beck stellen sich in den Texten Fragen wie „Was macht es mit einem Menschen, wenn er seine Heimat verlassen muss?“ „Was nimmt man mit?“ „Ist das Ziel der Flucht Heimat? Oder einfach nur (Über-)Leben?“

Jubiläumsgala eines Klassikers

Wann: Samstag, 27. Januar, 19.30 Uhr

Wo: Stadthalle Tuttlingen

Eintritt: ab 56 Euro

Das 75-jährige Jubiläum der Johann-Strauß-Operette, Wien, wird mit einem großen Gala-Konzert ausgiebig gefeiert. Internationale Solisten aus den verschiedensten Opernhäusern und ein großes Orchester unter der Leitung von Vasilis Tsiatsianis bringen unvergessliche Opern- und Operettenarien gekonnt auf die Bühne der Tuttlinger Stadthalle.

Was allerdings wäre ein Wiener Gala-Konzert ohne die berühmten Wiener Lieder, die (was auch sonst?) Wienerisches besingen, wie zum Beispiel das berühmte Fiakerlied. Das Wiener Lied steht für Humor und Gemütlichkeit, mit anderen Worten: es darf auch viel gelacht und geschunkelt werden.