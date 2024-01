Genug geböllert und gefeiert - das neue Jahr ist reif für sein erstes Kulturwochenende! Rund um den Dreikönigstag geht es musikalisch wieder richtig los. Und nicht zu vergessen: Die Narren sind auch schon am Start!

Rock im Irish Pub

Wann: Freitag, 5. Januar, 21 Uhr

Wo: Tuttlingen, Irish Pub, In Wöhrden 3

Eintritt: -

Ein Klassiker zum Jahresbeginn: Die Band B12 rockt zum 17. Mal das Irish Pub Tuttlingen. Die Rock-Pop-Cover-Band wird Hits von Toto, Peter Gabriel, Pink Floyd, Manfred Mann, Robbie Williams oder RHCP darbeiten. Seit 25 Jahren sind die Musiker in der Formation auf unterschiedlichsten Veranstaltungen und Festivitäten zu hören und zu sehen: Volker Wagner - Sax, Voc, Ad Schwarz - Guit, Voc, Barbara Klobe-Camara - Keys, Voc, Thomas Klatt - E-Bass, Voc und Frank Denzinger - Drums.

Verschlafenes Kischtämännle und andere Narren

Wann: Samstag, 6. Januar, 15 Uhr

Wo: Honberg-Ruine

Eintritt: kostenlos

Im Januar geht die närrische Jahreszeit so richtig los. Viele Narrenzünfte rufen am Dreikönigstag die Fasnet aus und bestellen ihre Mitglieder zum Häsabstauben ein. Und andere, etwa die Burghexen Schwandorf, laden schon am Vorabend zur Opening Party ein. Beim Narrenverein Honberger in Tuttlingen ist der 6. Januar der Tag, an dem das Kischtämännle, der Geist der Tuttlinger Fasnet, geweckt und über die Geschehnisse des Jahres informiert wird. Wer bei dem Spektakel dabei sein möchte, sollte sich am Nachmittag mit viel Lautstärke auf dem Honberg einfinden. Dort schläft das Kischtämännle in der Regel noch recht tief und den Gesellen wach zu kriegen, kann etwas dauern ...

Mitreißende Musik für die ganze Familie

Wann: Samstag, 6. Januar, 17 Uhr

Wo: Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus Trossingen

Eintritt: 15 Euro, ermäßigt 10,50 Euro

Die jungen Stars des Landes, dirigiert von Franco Hänle, begrüßen das neue Jahr mit Werken von Verdi bis Donzetti und anderen Highlights der Blasmusik. Das Konzert des Sinfonischen Jugendblasorchesters Baden-Württemberg findet in Trossingen traditionell am Dreikönigstag statt. Auf dem Programm stehen Werke von Klassikern wie Gaetano Donizetti mit seiner Sinfonia in g-moll und Romantikern wie Giuseppe Verdi, dessen wundervolle Ouvertüre zur Oper „Die Macht des Schicksals“ erklingt. Die Klassiker und Romantiker werden kontrastiert von moderneren Komponisten wie Ralph Vaughan Williams, David Maslanka, Pery Aldridge Grainger oder John Mackey. Ein kostenloser Einführungsvortrag mit Adrian Brenneisen beginnt um 16.15 Uhr. Es fahren Shuttle-Busse fahren ab Rottweil: 16:05 Uhr: Untere Hauptstraße / 16:10 Uhr: Krummer Weg / 16:15 Uhr: Landratsamt RW / 16:20 Uhr: Pflug sowie ab Spaichingen: 16.15 Uhr Busbahnhof Spaichingen Mitte.

Letzte Chance für Jahresausstellung in der Galerie

Wann: Samstag und Sonntag, 6. und 7. Januar, 11 bis 18 Uhr

Wo: Galerie der Stadt Tuttlingen, Rathausstraße 7

Eintritt: frei

Im Rahmen der traditionellen Jahresausstellung der Galerie der Stadt Tuttlingen sind noch bis zum Sonntag Werke von Künstlerinnen und Künstlern der Region zu sehen. Von Skulpturen über Fotografien hin zu Gemälden sind verschiedenste Arbeiten zu sehen. Sowohl Neulinge als auch bewährte Kunstschaffende sind dabei.

Dreikönigskonzert

Wann: Samstag, 6. Januar, 17 Uhr

Wo: St.-Gallus-Kirche Wurmlingen

Eintritt: frei

30 Jahre nach dem ersten Weihnachtskonzert gibt der Chor 5 auch dieses Jahr zum Ausklang der Weihnachtszeit am Dreikönigstag ein Konzert. Unter der Leitung von Stefan Matt erklingen Weihnachtslieder und geistliche Motetten verschiedener Epochen, wie auch Blechbläser- und Orgelmusik.