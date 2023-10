Ja, ist denn schon wieder Wochenende? Kaum zu glauben, feiertagsverwöhnt wie wir sind! Wer diese Woche noch nicht genug Freizeit hatte, für den gibt’s am Wochenende einige Gelegenheiten, sie nachzuholen. Hier eine Auswahl.

Den Wald entdecken

Wann? Freitag, 6. Oktober, 16 bis 18 Uhr

Wo? Treffpunkt Hubertuskapelle Nendingen

Eintritt: kostenlos

Das Nendinger Buch beschreibt den Schulwald als „ein offenes Buch für jeden, der sich für unsere heimische Waldkultur interessiert“. Dieses Waldstück umfasst heute circa 100 Strauch- und Baumsorten, die zum Teil aus aller Welt stammen und ist eine Bereicherung für das Naherholungsgebiet von Nendingen und Tuttlingen. Grund genug dieses Kleinod unter Führung von Förster Michael Hager entweder mal wieder zu besuchen oder gar für manche neu zu entdecken und zu bestaunen. Bitte auf entsprechendes Schuhwerk achten, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Was kann die Jugendfeuerwehr?

Wann? Samstag, 7. Oktober, 14 Uhr

Wo? Anton-Braun-Grundschule Möhringen

Eintritt: kostenlos

Ein Alarm wird die Jugendfeuerwehr aus ganz Tuttlingen um kurz nach 14 Uhr aufschrecken ‐ dann geht es los an der Grundschule in Möhringen, denn die Herbstübung steht an! Diesmal inklusive Anfahrt mit Blaulicht und Martinshorn, entsprechend laut dürfte es rund um den Übungsort zugehen. Zuschauer sind willkommen!

Blasmusik satt!

Wann? Samstag, 7. Oktober, 15 Uhr

Wo? Schlossberghalle Wehingen

Eintritt: 29 Euro an der Abendkasse

Der Musikverein Wehingen erfüllt sich einen Traum: einen ganzen Tag Blasmusik! Vier Bands sind eingeladen, die, so verspricht der Verein, „jeder Festivalherz höher schlagen lassen“. Ab 15 Uhr geht es los mit einem Fassanstich, dazu spielt die „Plettenberg Stammtischmusig“. Bei „Uwe Sauter und seinen BöÖöhmis“ geht es mit traditioneller Blasmusik mit modernen Einflüssen weiter und spätestens bei den „Musikatzen“, die moderne Hits interpretieren, dürfte niemand mehr sitzen bleiben. Headliner des Abends ist „Die Brasserie“ aus Ravensburg, die bis in die frühen Morgenstunden spielt.

Herbstwanderung im Donautal

Wann? Sonntag, 8. Oktober, 10 bis 14 Uhr

Wo? Treffpunkt am Haus der Natur in Beuron

Eintritt: keine Angabe

Das Naturschutzzentrum Obere Donau bietet regelmäßig geführte Wanderungen an. Am Sonntag dürfen sich Teilnehmer mit Wanderführer Hubert Stehle auf Höhlen, Burgen und Ruinen freuen. Dazu gibt es herrliche Ausblicke aufs herbstliche oder noch spätsommerliche Donautal. Die Wanderstrecke beträgt etwa zehn Kilometer, 300 Höhenmeter werden absolviert. Anmeldung und Informationen bei Hubert Stehle, [email protected].

Rennen wie die Hammel

Wann? Sonntag, 8. Oktober, 10.45 Uhr

Wo? Nendingen, Latschariplatz

Eintritt: kostenlos

Am Sonntag findet in Nendingen wieder der traditionelle Hammellauf des Schwäbischen Albvereins statt. Wie in den letzten Jahren erhalten die Sieger der ersten beiden Läufe eine Familientageskarte 2024 für das Freilichtmuseum Neuhausen. Der Sieger des dritten Laufes bekommt eine Jahreskarte 2024 für die ganze Familie. Außerdem bekommen die Sieger einen Plüschhasen bzw. einen Plüschhammel.