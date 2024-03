Hoch die Hände, Wochenende! Zeit für Freizeit, Ausgehen und Anfeuern. Was dieses Wochenende im Landkreis Tuttlingen im Angebot ist.

Ab auf den Markt!

Wann: Samstag, 16. März, 9 bis 12 Uhr, und Sonntag, 17. März, 9 bis 17.30 Uhr

Wo: Stadthalle Spaichingen bzw. Marktplatz Spaichingen

Eintritt: frei

Der traditionelle Kinderartikelflohmarkt findet am Samstag in der Stadthalle Spaichingen statt. Verkäuferinnen und Verkäufer können kleine und große Verkaufstische anmieten. Es gibt Kinderwagen, Autositze, Kinderbetten und andere Großgeräte, aber auch viele kleine Dinge, Spielzeug und Kleidung zu kaufen. Ein Teil des Erlöses wird gespendet. Und am Sonntag, 17. März, ist in Spaichingen der traditionelle Frühlingsmarkt auf dem Marktplatz. Von 9 bis 17.30 Uhr bieten rund 30 Händler verschiedenste Waren an. Ab 13 Uhr öffnet zusätzlich der Einzelhandel zum verkaufsoffenen Sonntag.

Saison-Endphase beim Volleyball

Wann: Samstag, 16. März, 14.30 Uhr, und Sonntag, 17. März, 14 Uhr

Wo: Mühlau-Sporthalle, Tuttlingen

Eintritt: frei

Die Volleyball-Saison nähert sich ihrem Höhepunkt, und die Spannung steigt in der Volleyball-Oberliga und -Landesliga. Packend wird es an diesem Wochenende in Tuttlingen, wenn die TG Tuttlingen zu drei entscheidenden Spielen antritt. Am Samstag fordern die Damen in der Landesliga den USC Konstanz 3 und den TSV Mimmenhausen 2 heraus, während am Sonntag die Herren in der Oberliga auf den VC Weil treffen.

Musik-Kabarett

Wann: Samstag, 16. März, um 19.30 Uhr

Wo: Bürgerhaus Denkingen

Eintritt: 15 Euro (Vorverkauf in der Mediathek und im Rathaus/Bürgerbüro)

„So schön kaputt“ heißt die Musik-Kabarett-Show von Sandra Jankowski und Frank Klaffke. Zum wiederholten Male ist das Kabarettduo in Denkingen zu Gast. Auf virtuose Weise nehmen sich die beiden Multitalente die Missstände und Probleme in Deutschland zur Brust. Für alle, die morgens aufwachen und sich fragen: „Ist dieses Land verrückt geworden - oder bin ich es, der spinnt? Und wer hat das alles verbockt?“

Musical auf Rollen

Wann: Samstag, 16. März, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr)

Wo: RVS Arena, Am Unterbach, Spaichingen

Eintritt: frei

„Der kleine Drache und die Eisprinzessin“ ist ein Projekt der Abteilung Rollkunstlauf des RV Spaichingen: Ein kleiner Drache begibt sich auf die Suche nach dem wahren Feuer, um damit die große Kälte zu besiegen und trifft dabei unverhofft auf seine große Liebe. Die Darsteller sind auf Rollschuhen bzw. Inline Skates unterwegs, die Aufführung dauert etwa eine Stunde. Heiße Getränke und Knabbereien gibt es am Kiosk.

Klangvoller Akkordeon-Abend

Wann: Samstag, 16. März, 20 Uhr

Wo: Stadthalle Tuttlingen

Eintritt: ab 7 Euro

Die beiden Dirigenten Elvira Hüneke (1. Orchester) und Bernd Glück (Hobby-Orchester) haben mit ihren Orchestern ein facettenreiches Programm für das Jahreskonzert zusammengestellt. Als musikalische Gäste werden Ximena Poveda und Martin Schäfer das Publikum in die zauberhafte Welter lateinamerikanischer Musik voller Leidenschaft und Rhythmus entführen. Die Klänge der Oboe, die kraftvolle Stimme und die melodische Gitarre erzeugen ein unvergessliches musikalisches Erlebnis. Im zweiten Teil des Abends wird es dann klassisch und rockig zugehen. Karten gibt es im Vorverkauf in der Ticketbox 07461/910996 oder an der Abendkasse.