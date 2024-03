Am ersten Märzwochenende bot Christiane Denzel aus Liptingen für die Ev. Kinderkirche der Eckstein-Gemeinden einen Kinder-Bibelnachmittag zum Thema „Beten - was bringt’s?“ an. Dabei wurde das „Vaterunser“ genau untersucht. Viele Kinder können das Gebet aus der Bergpredigt, das alles beinhaltet, auswendig. Nur der Sinn, der wird nicht so oft hinterfragt. Welches Kind kennt schon den Begriff „Schuldiger“ oder „Versuchung“? Frau Denzel ging mit den teilnehmenden 23 Kindern Zeile für Zeile durch, dabei hatten die Kinder wunderbare Ideen. Wussten Sie, dass der Himmel der Ort sei, wo unsichtbare Häuser auf Wolken schweben? Oder dass es Gottes Wille ist, dass wir Menschen uns nicht streiten? Besonders „böse“ empfanden es die Kinder übereinstimmend, wenn man schon etwas Gemeines gemacht hat, es dann auch noch auf andere zu schieben.

Als es an das Wort „Amen“ - so soll es sein - ging, wurden die Spekulationen über dessen Bedeutung richtig philosophisch. Ein Kind meinte, das bedeutet „abschicken“, wie am Ende einer Mail, eben „senden“. Was für eine schöne Vorstellung! Wann haben Sie die letzte Mail an Gott geschickt?

Mit tatkräftiger Unterstützung von Mia Brandt, Nils Kassing, Sibylle Schaz und Elina Breinlinger durften die Kinder Kerzen verzieren und den Text vom Gebet der Gebete der Reihenfolge nach sortieren und aufkleben. Wilde Spiele gab es mit Christiane Denzel im Kirchgarten. Für das leibliche Wohl sorgte Thomas Gamm, bei dem sich alle Kinder begeistert eine Pizza backen durften.

Am Sonntagmorgen folgte ein gut besuchter Familiengottesdienst mit Frau Pfarrerin Kaisner, bei dem die Kinder ein Lied vorsangen, ihre Ideen vortrugen und ihre Schätze zeigen konnten. Professionell begleitete uns Albert Hagen an der Orgel. Wie immer war die Kirche sehr stilvoll von unserm Mesner-Ehepaar Maria und Volker Biffart gerichtet worden.

Herzlichen Dank an alle Helfenden - die Kinder hatten so viel Freude!