Tennis Night Session beim TC RWR Spaichingen

Am Samstag, den 17.02.24 erlebte die Tennisjugend des TC RWR Spaichingen eine rundum gelungene Tennis Night Session.

So fanden sich am 17. Februar abends 21 Kinder auf den drei Hallenplätzen zusammen, um in verschiedenen Spielmodi, Punkte für das jeweilige Team zu sammeln. Der Spaß stand zwar klar im Vordergrund, aber Julija, Leo und Niklas von der VS Tennis Academy hatten sich ein abwechslungsreiches aber durchaus herausforderndes Programm für das Nachtevent überlegt. Die Vielfalt der Spiele sorgte dafür, dass die Kinder und Jugendliche mit großem Eifer ihre Tenniskünste unter Beweis stellen konnten und Vollgas gaben, denn es galt den großen Wanderpokal für sein Team zu gewinnen.

Um die Energiereserven wieder aufzufüllen, gab es im Anschluss an den sportlichen Teil des Wettbewerbs eine Pizzapause. Die Stärkung kam genau zur richtigen Zeit und sorgte für neue Energie, bevor es in die nächste Punkterunde ging mit dem kreativen Teil des Wettbewerbs. Die Kinder hatten die Aufgabe, pro Team ein Vereinsmaskottchen zu entwerfen und alle haben beeindruckend abgeliefert. Nach Auswertung aller Punkte konnte das Team Grün mit Andelina Stajic, Antonia Voda, Maia Osvari, Isabel Fetzer und Maximilian Giera den Wanderpokal in die Luft strecken.

Der Jugendausschuss des Tennisclub RWR Spaichingen darf sich über eine gelungene Tennis Night Session freuen, die für strahlende, wenn auch am Ende ziemlich erschöpfte Gesichter der TC Jugend sorgte.