TechForum an der Erwin-Teufel-Schule

Am Abend des 28. Februar 2024 fand in der Aula der Erwin-Teufel-Schule das ETS TechForum statt. Am Beispiel der Lernfabrik Industrie 4.0 der Schule wurde gezeigt, was unter Einsatz von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz heute schon in der Produktion möglich ist.

Nach der Begrüßung durch Abteilungsleiterin Kirsten Thiemann führte Dr. Reinhold Walz, Geschäftsführer der GEWATEC GmbH & Co. KG, in anschaulicher Weise in das Thema des Abends ein. Michael Leditzky, Geschäftsführer der SolidCAM GmbH und COO der SolidCAM Ltd., zeigte, wie Bauteile durch den Einsatz der von seinem Unternehmen entwickelten Software, die erstmals durchgängige, maschinenunabhängige Lösungen für die CAM Programmierung bietet, schneller zwischen den Maschinen wechseln können. Er schloss seine Präsentation mit dem Zitat von Alan Key: „Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet!“

Thomas Roth von GEWATEC veranschaulichte den Mehrwert der Digitalisierung für die Kalkulation eines Bauteils. So ermöglicht sie simultan unterschiedlichste Varianten eines Bauteils zu berechnen und somit bei der Angebotserstellung rasch und flexibel auf Kundenwünsche einzugehen.

Der Höhepunkt des Abends war die Live-Produktion einer kleinen Weltkugel mit graviertem Sockel in der Lernfabrik der Schule, ausgelöst durch die Smartphone Bestellung eines Gastes im Publikum. Michael Seibold, Geschäftsführer der STAR Micronics GmbH, erklärte den Herstellungsprozess der Weltkugel mit DNC- und CNC-Programmübertragung über das Smartphone auf der von seinem Unternehmen gesponserten Maschine. Der Sockel wird von einer in den Prozess integrierten CNC-Drehmaschine der Firma DMG Mori Academy GmbH mit IEMCA-Stangenlader gefertigt. Die Gravur erfolgt per Lasertechnik. Zeitgleich werden Rechnung und Lieferschein generiert und dem Kunden auf sein Smartphone gesendet. Ein autonom fahrender Roboter der Autrob GmbH brachte dem Besteller aus dem Publikum seinen fertigen Globus direkt in die Aula der Schule.

Dr. Walz beendete den offiziellen Teil des Abends mit einer kurzen Präsentation über den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Fertigung von Präzisionsdrehteilen und die allgemeine Vorgehensweise künstlicher Intelligenz. Im Anschluss widmeten sich die Teilnehmer des Abends der Prozessdatenerfassung live - bei einem gemütlichen Glas Bier.