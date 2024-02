Team statt Ego rät beim Ausbildungstag ein Handballprofi

Alle Großen Spaichingens sind dabei, aber auch „kleine“ Firmen aus allen möglichen Sparten. Allein der Blick auf die Liste, die auf der Homepage des Gewerbe- und Handelsvereins eingestellt ist (www.ausbildungstag-spaichingen), zeigt, dass auch innerhalb der Betriebe selbst viele unterschiedliche Berufe ausgebildet werden. Zum dritten Mal organisieren Stadt und GHV den Ausbildungstag und zwar am 8. und 9. März in der Stadthalle, in der Erwin-Teufel-Schule und in manchen Betrieben.

Damit auch alle Schülerinnen und Schüler in dem Alter, in dem sie sich beruflich orientieren, auch teilnehmen können, haben die Spaichinger Schulen das Angebot in die Schulzeit gelegt. Diesmal aber in zwei Gruppen, wie der GHV-Vorsitzende Thomas Heinemann erzählt. Los geht es für die einen gleich in der Erwin-Teufel-Schule, wo an verschiedenen Stationen verschiedene Berufsbilder ganz praktisch erfahren werden können. Anschließend werden sie dann in der Halle einen Impulsvortrag hören und sich an den verschiedenen Ständen informieren können. Die andere Gruppe macht es gerade andersrum. Zuerst Impulsvortrag, dann Stände, dann Berufsschule. Schluss ist mittags.

Spannend wird es dann für einige Schülerinnen und Schüler auf individueller Basis, denn einige Betriebe bieten an, nach dem ersten Gespräch am Stand, am nächsten Tag gleich in der Firma vorbeizuschauen - ganz praktisch eben.

Das sei ein tolles Format, ist Heinemann aus eigener Erfahrung sicher. Er selbst habe bei letzten Mal nur drei Kontakte von Interessierten mit seiner Firma am Stand gehabt, die auch am nächsten Tag vorbeikamen. Und einer ist jetzt sein Azubi. Klar sei aber auch, man muss ich als Betrieb kümmern, sich bei den Jugendlichen melden, den Kontakt halten.

Neben der großen Fülle an Berufen im technischem, sozialen, kaufmännischen und anderen Bereichen können die Jugendlichen aber auch Kontakte zu Bildungsträgern knüpfen, etwa, wenn sie noch ganz unsicher sind oder wegen anderen Fragen.

Die Zeiten, in denen aber jemand an einem Stand steht und Kugelschreiber verteilt, sollten vorbei sein, sagt Heinemann und rät nach Gesprächen mit den Schulen den Betrieben, den Jugendlichen etwas zum Mitmachen anzubieten. Praxisnähe, „Gamification“, schaffe den Zugang zu den Jungen und Mädchen.

Der Ausbildungstag wird auch auf den Sozialen Medien beworben. Noch zurückhaltend, wie ein kurzer blick auf Instagram zeigt, aber es sind ja auch noch zwei Wochen hin.

Wer dort schon zu finden ist, ist einer, der auf die andere Seite der Berufswahl zeigt: Dass ein Beruf auch etwas Soziales ist, bei dem man mit anderen zusammen etwas zustande bringt, bei dem man aber auch mit sich selbst gut umgehen lernen kann und muss. Die Themen des Vortrags von Handballprofi Martin Strobel sind: „Team statt Ego - Was Hochleistungsteams im Sport auszeichnet und was wir im beruflichen Alltag davon lernen können.“ und „Höhepunkt am Tiefpunkt - Wie führe ich mich selbst von Tief- zu Höhepunkten und wie gelingt dieser Prozess nachhaltig.“