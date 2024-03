TC Trossingen knackt 200er-Marke bei Mitgliedern

Die Mitglieder konnten sich im Rahmen der Generalversammlung ein Bild von der positiven Entwicklung des Vereins machen. Mit insgesamt sieben Mannschaften war der TC Trossingen in der Sommerrunde vertreten. Dabei war die Mannschaft der Herren 70 die erfolgreichste. Sie holte die Meisterschaft in der Staffelliga und feierte den Aufstieg in die Verbandsstaffel. Nach vielen Jahren der Abstinenz meldete der TC Trossingen endlich wieder eine aktive Herrenmannschaft. Darüber hinaus läuft die Jugendarbeit beim TC hervorragend. Inzwischen nehmen mehr als 40 Kinder und Jugendliche am Trainingsbetrieb teil und die Zahl wächst stetig weiter. Dafür sorgen Angebote, die bereits im Kindergartenalter beginnen und bis 17 Jahre reichen.

Neben dem Sport steht der Club auch für Geselligkeit. Nach 20 Jahren wurde der Austausch mit dem Tennisclub der Partnerstadt Cluses in Frankreich wieder ins Leben gerufen. Eine Saisoneröffnungsfeier wurde ebenso wie Sommerfest durchgeführt. Das jährliche Highlight war auch 2023 wieder die Endspiele der Clubmeisterschaften, die zahlreiche Zuschauer angezogen haben.

Der Vorstand Finanzen, Chris Smulik, berichtete von den höchsten Einnahmen seit Jahrzehnten, positiven Kontoständen und damit von einer soliden finanziellen Basis. Als nächste Baumaßnahme steht ein barrierefreier Zugang zum Clubhaus und die damit verbundene Umgestaltung des Eingangsbereichs, berichtete Rainer Flaig.

Die Treue der Mitglieder einerseits und das aktive Vereinsleben anderseits haben die Mitgliederzahl insgesamt wachsen lassen. Zum Jahresende 2023 konnte der TC Trossingen die Marke von 200 Mitgliedern knacken, weil allein im vergangen Jahr 31 neue Mitglieder gewonnen werden konnten. Der Vorstand wurde neu gewählt und dabei um Selina Steinich erweitert, die im Vorstand den Bereich „Jugend“ von Peter Armbruster übernimmt, der sich dadurch voll auf den „Aktiven Sport“ konzentrieren kann. Thomas Wenzler und Marc Schleicher führen ihre Ämter als Kassenprüfer ebenfalls weiter.

Schließlich konnten noch einige Mitglieder geehrt werden, wobei Angelika Burger für 60 Jahre an der Spitze stand. Renate und Joachim Kitzke, sowie Rotraut Binder wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt - Christine Kurzmann für 40 Jahre. Folgende Mitglieder für 25 Jahre: Ruth Mayer, Marc Schleicher, Inge Mandel, Kevin Kurzmann, Manfred Sans und Ulrike Kohl.