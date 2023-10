TC Trossingen feiert mit Partner-Club in Cluses sein 60-Jähriges

Der Tennisclub war am Wochenende 30. September und 1. Oktober in der Partnerstadt Cluses zu Besuch. Anlass war das 60-jährige Bestehen des dortigen Cluses Scionzier Tennis Club. Im Rahmen der Feierlichkeiten haben der Vorstand und Ernst Burgbacher dem Cluser Tennisclub gratuliert und ein Geschenk in Form eines Fotodrucks überreicht.

Nach 30 Jahren Pause hatte der Vorstand mit Unterstützung von Mitglied Ernst Burgbacher, dessen Frau aus Frankreich stammt, beschlossen einen Versuch zu starten, den eingeschlafenen Austausch wieder zu beleben. Die Antwort aus Cluses kam in Form einer Einladung zur Teilnahme des TC Trossingen an der 60-Jahr-Feier des Cluser Tennisclubs. Der gesamte Vorstand hat sich daraufhin entschieden mit Ehepartnern nach Cluses zu fahren. Es folgten weitere Anmeldungen, so dass insgesamt 25 Vereinsmitglieder zum Besuch aufbrachen. Direkt nach der Ankunft wurde gemeinsam Tennis gespielt. Die Cluser Freunde hatten ein Doppelturnier vorbereitet, bei dem der Spaß im Vordergrund stand.

Anschließend ging es in die Gastfamilien und in das Hotel, damit alle die Gelegenheit hatten sich zu stärken, frisch zu machen und für die Jubiläumsfeier vorzubereiten. Gefeiert wurde mit 300 Gästen und einem Gala-Abend mit Reden, Essen und Live-Musik. Bevor die Trossinger Gäste ihr Geschenk überreichen konnten, erhielt sie eines von den Gastgebern. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Partnerschaft zwischen den Städten, das 2024 offiziell ansteht, hat der Cluser-Tennisclub eine Grafik anfertigen lassen. Die beiden Tennisvereine waren die ersten Sportvereine, die den Austausch in Form der gegenseitigen Besuche gestartet hatten.

Die Grafik wurde von Martial Blondin, dem Präsidenten des Cluser Clubs an Sven Heizmann und Ernst Burgbacher übergeben, die im Anschluss daran das Grußwort für den TC Trossingen hielten. Trotz Sprachbarrieren konnten neue Freundschaften geschlossen werden und so war es nur konsequent, dass der TC Trossingen die Cluser Freunde zum Gegenbesuch nächstes Jahr nach Trossingen eingeladen hat. Die ersten Schritte damit der Austausch zwischen beiden Vereinen wieder auflebt, sind gemacht und es werden weitere folgen.