Talheimer erleben lebendigen Seniorennachmittg

Einen interessanten und lebendigen Seniorennachmittag haben die Talheimer Gäste der Altersklasse 60+ kürzlich erlebt. Auf Einladung von Wolfgang und Ulrike Irion sind Christina und Bernhard Schreiber zu Gast gewesen. Sie haben ihren Verein „Women for Women“ vorgestellt. Dieser Verein, der sich in Teilen des Kreises bereits einer Bekanntheit erfreut, wurde im Jahr 2010 von Christina, kurz Chris, Schreiber gegründet. Vereinszweck ist es, alleinstehenden Frauen in Kenia eine Kuh zur Verfügung zu stellen. Die Frau verpflichtet sich, die Kuh zu halten und das erste Kalb an den Verein zurückzugeben. Die Milch, sowie alle weiteren Kälber kann die Frau vermarkten, was somit eine Einkommensgrundlage darstellt.

Mittels eines Films stellte das Ehepaar die Arbeit sowie die Entwicklung des Vereins vor. Über den Bestand der Tiere, Kontrollmechanismen und die Bedeutung der Kühe für die Frauen und deren Familien berichtet die Reportage. Die Möglichkeit Fragen zu stellen nutzten die Talheimer Senior*innen rege. Zunächst kamen ganz praktische Fragen. Wie zum Beispiel, wo grasen die Kühe, wo werden sie gekauft, wie werden sie transportiert, werden sie tierärztlich betreut. Doch auch die Fragen zur Lebenssituation der Frauen wurden gestellt. „Warum sind die Frauen alleine“, lautete eine der Fragen. „Entweder sie wurden vom Mann verlassen, oder sie sind Witwen“, war die Antwort. Aus den Ausführungen von Chris und Bene Schreiber ging hervor, dass in dem Bezirk, in dem Women for Women tätig ist, die Arbeitslosenquote bei 70 Prozent liegt, das Bildungsniveau niedrig sei und Kinder eine Absicherung gegen Altersarmut darstellen. Das sei in den Köpfen der Menschen so verankert. Über die Vermarktung von Milch und Kälbern kämen die Familien zu einem gewissen Wohlstand.

Auch das Thema häusliche Gewalt kam zur Sprache, woraus die Frage resultierte, ob es möglich sei, dass ein Mann wieder käme, um der Frau Kuh und Wohlstand wegzunehmen. Das sei in den 13 Jahren seit Bestehen des Vereins und bei einem Bestand von 1300 Kühen noch nie vorgekommen.

Von ihrem Projekt „home based care“ berichteten sie abschließend. Das hat sich zur Aufgabe gemacht, Alte und Kranke mit Lebensmitteln zu versorgen und medizinisch betreuen zu lassen.