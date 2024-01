Umgangston sollte sachlich sein

ines steht fest: Den Talheimern liegt ihr Hausberg, der Lupfen, sehr am Herzen. Verständlich also, dass Veränderungen in Form des geplanten Naturschutzgebietes von Beginn an kontrovers diskutiert wurden, etwa bei der öffentlichen Informationsveranstaltung im Januar 2023. Darüber, ob aus dem Lupfen unbedingt ein Naturschutzgebiet werden muss, kann man streiten. Darüber, welche Regelungen und Ausnahmen gelten sollen, ebenfalls.

Worüber es aber keine zwei Meinungen geben kann, ist der Umgangston dieser Debatte. Denn der sollte vor allem eines sein: sachlich. Dass nun eine Bürgerfragestunde kurzfristig in ein digitales Format umgewandelt werden muss, weil beim Regierungspräsidium Drohungen eingegangen sind, trägt nicht zu einer produktiven Diskussion bei. Hier hat ein Einzelner dem Großteil der Talheimer die Chance genommen, von Angesicht zu Angesicht ihre Fragen zu stellen.

Das ist vor allem deshalb ärgerlich, weil sich viele Talheimer immer wieder Gespräche vor Ort gewünscht hatten. Jetzt wirkt es so, als wäre die Drohung ein willkommener Grund für das RP, Talheim zu meiden. Der Schreiber hat seinen Mitbürgern damit einen Bärendienst erwiesen.