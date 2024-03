Talheimer Gemeinderat tritt zusammen

(smü) - Am kommenden Dienstag, 19. März, findet im Sitzungssaal des Talheimer Rathauses die nächste Gemeinderatssitzung statt. Mit gleich zwei Tagesordnungspunkten, die Grundschule betreffend, beschäftigt sich das Gremium. Ein Entwurf zur Erweiterung des Schulgebäudes wird vorgestellt und über die Anschaffung von Tablets wird zu entscheiden sein. Der Jahresabschluss 2021 der Wasserversorgung liegt vor, ein Konzessionsvertrag über die Elektrizitätsversorgung ist zu beschließen, ebenso die Ausschreibung eines Stromliefervertrages und die Einrichtung einer weiteren Umspannstation wird verabschiedet. Die finanzielle Beteiligung an weiterführenden Schulen in Tuttlingen ist ein weiteres großes Thema, genauso wie die Behandlung der Einwände zum Naturschutzgebiet Lupfen. Wie ein Sichtschutzwall entlang der neuen Umladestation der Deponie gestaltet werden könnte, beraten Verwaltung und Gemeinderat, über den ökologischen Ausgleich beim Neubaugebiet Faugelen II und zu guter Letzt über die Umnutzung von Räumen zu einem Friseursalon in einem Einfamilienhaus.