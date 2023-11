Talheimer Gemeinderat spricht über Vereinsförderung

(smü) ‐ Der Talheimer Gemeinderat tritt am Dienstag, 14. November, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Ab 20 Uhr wird im Sitzungssaal des Rathauses über die folgenden Themen beraten: Die Satzung zur Nutzung des Schlachthauses soll geändert werden. Mit der Vereinsförderung und der Förderung der Musikausbildung stehen Ausgaben an. Die Vergabe der Arbeiten zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik steht an. Ebenso die Fortschreibung des Regionalplanes der Windenergie. Der Sanierungsplan 2024 für die Wirtschaftswege wird festgelegt. Bausachen und die Annahme von Zuwendungen schließen die Tagesordnung ab.